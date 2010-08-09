-GENÇLERBİRLİĞİ: 7 - ANKARAGÜCÜ: 6 ANKARA (A.A) - 08.08.2010 - 44. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi Futbol Turnuvası'nda Gençlerbirliği, normal süresi 0-0 berabere biten maçta, penaltı atışları sonunda Ankaragücü'nü 7-6 yenerek kupayı kazandı. 48. dakikada Sestak, kendi çabasıyla getirdiği topu altıpasta ön direkte bulunan Meye'ye aktardı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti. 87. dakikada Güven'in ceza alanına kadar gönderdiği taç atışında ön direkteki Rajnoch'un kafa vuruşunda top auta çıktı. Karşılaşmada Gençlerbirliği adına penaltı atışlarını Cem Atan, Cem Can, Bilal, Oktay, Billy, Serkan ve Orhan gol yaparken, Alparslan ve kaleci Serdar atıştan yararlanamadı. Ankaragücü'nde ise Metin, Murat, Hürriyet, Rajnoch, Aydın ve Güven atışları gole çevirirken, Zewlakow, Özgür ve Mehmet Çakır ise başarılı olamadı. Gençlerbirliği, normal süresi golsüz biten karşılaşmada Ankaragücü'ni penaltı atışları sonucunda 7-6 yenerek, kupaya uzandı. Bu arada, Gençlerbirliği, kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Uğur Tenekecioğlu'ndan aldı. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Olguncan xx Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Aykut xxx, Curri xxx, Alparslan xx, Hurşut x (Dk. 46 Bilal xx), Cem Can x, Jedinak xx (Dk. 74 Cem Atan x), Stewart xx (Dk. 46 Oktay x), Zec xx (Dk. 69 Billy x), Mustafa x (Dk. 40 Serkan x) Ankaragücü: Özden xx, Uğur x (Dk. 54 Özgür x), Zewlakow xxx, Aydın xx, Güven xx, Sapara xx (Dk. 66 Metin x), Adem x, Hürriyet x, Sestak xx (Dk. 66 Murat x), Meye xx (Dk. 58 Mehmet Çakır x), Vittek xx (Dk. 77 Rajnoch x)