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GENÇLERBİRLİĞİ: 4

27 Ekim 2010 00:17

-GENÇLERBİRLİĞİ: 4 - AKÇAABAT SEBATSPOR: 1 ANKARA (A.A) - 26.10.2010 - Ziraat Türkiye Kupası play-off maçında Gençlerbirliği, Akçaabat Sebatspor'u 4-1 yenerek gruplara kaldı. 2. dakikada gelişen Akçaabat Sebatspor atağında, Emre'nin yaklaşık 20 metreden attığı sert şutta, kaleci Serdar topu kornere çeldi. 5. dakikada Tambwe'nin sağ kanattan yaptığı ortada altıpas içinde iyi yükselen Harbuzi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 38. dakikada Jedinak'ın pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Tambwe'nin sert şutunda meşin yuvarlak, az farkla auta gitti. 41. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ taraftan kazandığı serbest atışı kullanan Hurşut'un arka direğe yaptığı ortada iyi yükselen Jedinak'ın kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0 Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. 53. dakikada Jedinak'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest atışta rakip defans oyuncularına çarpan topu altıpasın hemen önünde yakalayan Hurşut'un sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 55. dakikada Hasan Şahin'in soldan ceza alanı içine yaptığı ortada Gençlerbirliği defansının hatasıyla karambolde topu önünde bulan Can'ın cılız köşeye vuruşunda kaleci Serdar meşin yuvarlağı gol çizgisi üzerinde kontrol etmeyi başardı. 77. dakikada Cem Can'ın pasıyla ceza yayının önünde topla buluşan Zec, rakiplerini geçip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0 84. dakikada Mehmet Yozgatlı'nın kullandığı köşe atışında, defanstan seken topla arka direkte buluşan Zec'in aşırtma vuruşunda kaleci Ahmet son anda meşin yuvarlağı kornere çıkarttı. 90. dakikada Zec kendi çabasıyla getirdiği topla ceza alanına kadar girdi. Bu futbolcu kaleci ile karşıya kaldığı pozisyonda sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-0 90+2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Ferdi'nin ortasında Can'ın yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1 90+3 Hurşut sağ taraftan kendi çabasıyla getirdiği topu altıpas içinde bomboş durumdaki Tambwe'ye aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 4-1 Gençlerbirliği karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak, gruplarda mücadele etme hakkını elde etti. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Fethi Serkan Koçak xx, Nurettin Çiçek xx, Şenol Ersoy xx Gençlerbirliği: Serdar xx, Orhan xx, Kulusic xx, Aykut xxx, Emre xx, Tambwe x, Cem Can xxx, Harbuzi xx (Dk. 46 Soner x), Jedinak xxx (Dk. 81 Mehmet Yozgatlı x), Hurşut xx, Smeltz x (Dk. 46 Zec xxx) Akçaabat Sebatspor: Ahmet x, Remzi xx, Ümit x, Adem xx, Kadri xx, Ferdi x (Dk. 74 Burak x), Selçuk x (Dk. 85 Erhan x), Emre xx (Dk. 86 Sefa x), Hasan Şahin xx, Ömer x, Can x Goller: Dk. 41 Jedinak, Dk. 77 ve Dk. 90 Zec, Dk. 90+3 Tambwe (Gençlerbirliği), Dk. 90+2 Can (Akçaabat Sebatspor) Sarı kartlar: Dk. 54 Kadri, Dk. 67 Adem (Akçaabat Sebatspor), Dk. 69 Jedinak, Dk. 90+2 Serdar (Gençlerbirliği)

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