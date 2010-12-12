-GENÇLERBİRLİĞİ: "KOLAY BİR GALİBİYET OLMADI" İSTANBUL (A.A) - 11.12.2010 - Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick, Galatasaray karşısında kolay bir galibiyet almadıklarını söyledi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Rafl Zumdick, ''Galatasaray karşısında bu kadar kolay bir galibiyet bekliyor muydunuz'' sorusuna, ''Ortaya konulan oyuna bakacak olursak, kolay bir galibiyet olmadı'' dedi. Özellikle henüz ilk saniyelerde Hurşut'un bulduğu golün kendileri için çok önemli olduğunu belirten Zumdick, ''Bu gol galibiyetimizi kolaylaştırdı. Ardından ise Galatasaray'ın baskısını iyi göğüsledik ve ikinci golü de bulduk. Sergilediğimiz futboldan çok memnunum. İkinci yarı skoru korumasını bildik. Hak ettiğimiz bir galibiyetti'' diye konuştu. Gençlerbirliği'nde forma giyen eski Galatasaraylı futbolcular Serkan Çalık ile Alparslan Erdem, basın toplantısına gelirlerken, her iki oyuncu da galibiyetten duydukları mutluluğu dile getirdiler. Serkan Çalık, ''Zor olacağını biliyorduk. İki takımın da puanlara ihtiyacı vardı. Bugün hava şartları da kötüydü. İlk yarı girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve 3 puanı aldık'' derken, Galatasaray'ın durumuyla ilgili olarak, ''Galatasaray buralara layık değil. Bence ikinci yarı toparlarlar. Kaliteli bir kadroları var. Bir hava yakalayamadılar. İkinci yarı yakalarlar inşallah'' ifadelerini kullandı. Alparslan Erdem ise yaptığı değerlendirmede, ''Önemli bir maçtı. Üç puan için çok mutluyuz. Alt sıraların baskısını çok hissediyorduk. Şükürler olsun ki kazandık. Galatasaray yeni stadının da atmosferiyle ikinci yarıda toparlanacaktır diye düşünüyorum'' şeklinde konuştu.