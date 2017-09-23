Gençlerbirliği 3 puanı uzatmalarda aldı

Gençlerbirliği: 1 - Medipol Başakşehir: 0

Ercan ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)

Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 6. haftasında Gençlerbirliği, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir\'i 90+1. dakikada Skuletic\'in attığı golle 1-0 mağlup etti.

Stad: 19 Mayıs

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahaddin Duran xx, Tarık Ongun xx

Gençlerbirliği: Hopf xx, Ahmet Oğuz ?, (51. Kamal Issah)xx, Uğur xx,(76. Halil İbrahim)x, Palitsevich xx, Luccas Claro xx, Zeki xx, Ahmet İlhan xx, (58. Rantie)xx, Scekic xx, Serdar Özkan xx, Khalili xx, Skuletic xx

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan xx, Clichy xx, Epureanu xx, Caiçara xx, Attamah xx, Emre Belözoğlu xx, Edin Visca xx,(80. Tunay)x, İrfan Can xx, (63. dk Mehmet Batdal)x, Mahmut Tekdemir xx, Elia xx,(64. Kerim Frei)x, Mevlüt Erdinç

Sarı Kartlar: Ahmet Oğuz, Scekıc, Palitsevich, (Gençlerbirliği) Epureanu, Tunay Torun, (Medipol Başakşehir)

Goller: (90+1. dk Skuletic, Gençlerbirliği)

(İlk Yarı)

3. dakikada ceza sahasının sol tarafından gelen ortaya Skuletic yükseldi vuramadı. Aut çizgisinde topla buluşan Serdar Özkan\'ın şutu, kaleci Volkan\'da kaldı.

13. dakkada Mevlüt orta sahadan altığı topu ceza sahası yayı üzerine kadar sürerek çektiği şutu kaleci Hopf, son anda kontrol etti.

17. dakikada Elia sol taraftan ceza sahasına girerken topu Vısca\'ya aktardı. Vısca çektiği şut kaleci Hopf\'ta kaldı.

19 dakikada Serdar soldan ceza sahasına girdi ve topu Khalili\'ye aktardı. Çektiği şutta kaleci Volkan topa sahip oldu.

23. dakikada Serdar\'ın ortasında top yere düşen Skuletic ve Ahmet İlhan\'ı geçerek Zeki Yavru\'nun önünde kaldı. Yavru\'nun çektiği şutta kaleci Volkan son anda topu ayakları ile kornere çeldi.

(İkinci Yarı)

55. dakikada Emre\'nin sol taraftan yaptığı ortada Vısca\'ın şutu, kale direğini sıyırarak auta çıktı.

56. dakikada Khalılı\'lin kullandığı serbest vuruşta kaleci Volkan son anda topa sahip oldu.

71. dakikada Sol taraftan yapılan ortaya Vısca vurdu top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

81. dakikada ceza sahası dışınnda Epureanu Zekiş yavru\'ya yaptığı faulle kazanılan serbest vuruşda topa Khalili vurdu. Savunmadan dönen topta Issah\'ın şutu yandan auta çıktı.

90+1. dakikada savunmanın arkasına atılan topta Attamah ve kaleci Volkan\'ın hatasını değerlendiren Skuletic topu ağlara gönderdi. 1-0