-Gençlerbirliği: 3 - Medical Park Antalyaspor: 0 ANKARA (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Gençlerbirliği, Medical Park Antalyaspor'u 3-0 yendi. 4. dakikada gelişen Gençlerbirliği atağında hareketlenen Hurşut, Oktay'ın pasıyla ceza alanına girdi. Önündeki oyuncudan sıyrılan Hurşut'un altıpas içine gönderdiği topa Deniz dokundu, kaleci Ömer'den seken top ağlarla buluştu: 1-0 10. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Tum'un dönerek vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 22. dakidada Azofeifa'nın sol kanattan kullandığı köşe atışında defanstan seken topu penaltı noktasının biraz gerisinde önünde bulan Aykut'un sert şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0 33. dakikada orta sahanın gerisinden atılan pasla kendi sahasında buluşan Oktay önündeki rakibi Ali Turan'ı geçerek kaleci Ömer ile karşıya kaldı. Oktay düzgün yerden bir vuruşla takımının 3. golüne imza attı: 3-0 39. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ali Tandoğan'ın pasında penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Necati'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. Karşılaşmanın ilk yarısı Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. -2. yarı 72. dakikada gelişen Medical Park Antalyaspor atağında ceza alanı içinde Necati topu kafayla Mehmet Yılmaz'a indirdi. Bu futbolcunun rövaşata vuruşunda top yandan auta çıktı. 74. dakikada Oktay'ın ara pasında defansın arkasında topla buluşan Tum'un sert şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı. 82. dakikada kendi aldığı topla ceza alanına yaklaşan Soner'in yaklaşık 20 metreden attığı plase vuruşta kaleci Ömer meşin yuvarlağı kornere çeldi. 85. dakikada Oktay'ın pasıyla penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Zec'in vuruşunda kaleci Ömer meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Barış Şimşek x, İsmail Köse xx, Mehmet Metin xx Gençlerbirliği: Ramazan xx, Mehmet Sedef xxx, Aykut xxx, Curri xxx, Cem Can xxx, Hurşut xxx (Dk. 83 Yasin x), Azofeifa xxx (Dk. 69 Özgür x), Erdal xx, Oktay xxx, Soner xx, Tum x (Dk. 75 Zec x) Medical Park Antalyaspor: Ömer x, Ali Tandoğan x, Ali Turan x, Deniz x, Musa Nizam x, Musa Aydın x (Dk. 46 Mehmet Eren x), Kerem x, Uğur x (Dk. 59 Sedat x), Emrah x (Dk. 63 Mehmet Yılmaz x), Tita x, Necati x Goller: Dk. 4 Deniz (kendi kalesine), Dk. 22 Aykut, Dk. 33 Oktay (Gençlerbirliği), Sarı kartlar: Dk. 31 Aykut, Dk. 69 Oktay, Dk. 90+3 Yasin (Gençlerbirliği), Dk. 59 Ali Turan, Dk. 64 Musa Nizam, Dk. 90+3 Kerem (Medical Park Antalyaspor)