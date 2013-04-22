Gençlerbirliği 2 - Fenerbahçe 0

Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, ligin bitimine 4 hafta kala Galatasaray'ın 7 puan gerisine düştü ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Mücadele öncesi iki takımda da eksik oyuncular vardı. Ev sahibi Gençlerbirligi'nde sakatlıkları bulunan Debatik Curri ve Serkan Kurtulus, takımdaki yerini alamadı. Konuk ekip Fenerbahçe'de ise sakatliklari bulunan Emre Belözoğlu, Sezer Öztürk, Recep Niyaz ve Fehmi Mert Günok forma giyemedi. 18 kisilik kadroya dahil edilmeyen Semih Şentürk, Selçuk Şahin, Miroslav Stoch, Serdar Kesimal, Orhan Şam ve Hasan Ali Kaldirim da mücadelede forma şansı bulamadı.

Kamil Abitoğlu'nun başlangıç düdüğünün ardndan Fenerbahçe, tüm hatlarıyla rakip yarı alanda gol aramaya başladı. Gençlerbirliği ise, hızlı hücumlarla gol yollarında etkili olmaya çalıştı.

Gençlerbirliği ilk atağında golü buldu. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa iyi yükselen Aykut, kafayla topu ağlara gönderdi ve Kırmızı-Siyahlı ekibi 5. dakikada 1-0 üstünlüğe taşıdı. Bu golün ardından köşe bayrağına tekme atan Aykut, sarı kartla cezalandırıldı.

13. dakikada Fenerbahçe, Caner ile etkili geldi. Çalımlarla ceza alanına yönelen Caner, kaleyi karşısına aldı ve kaleye çok sert bir şut gönderdi. Kaleci Ramazan'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Fenerbahçe golün ardından etkili oyununu daha da artırdı. 28. dakikada orta alanda topla buluşan Salih önündeki boş alanı kullandıktan sonra ceza sahası içine koşu yapan Pierre Webo'ya pasını gönderdi. Pierre Webo vuruş açısını yakaladıktan sonra vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

Fenerbahçe 35. dakikada inanılmaz bir pozisyon yakaladı. Ceza alanı önünden Kuyt, kaleye çok sert bir şut gönderdi. Ramazan ilk müdahelede yetersiz kaldı ve bacak arasından kaleye yönelen topa bir müdahalede bulundu ve hatasını telafi etti.

Gençlerbirliği'nin golcüsü Vleminckx, farkı 2'ye çıkardı. 41. dakikada sağ tarafta topla buluşan Petrovic uzak direkte hareketlenen Vleminckx'e güzel bir orta gönderd, Kalede Volkan topa çıkmakta geç kalınca Vleminckx rahat bir şekilde topu kafa vuruşuyla ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Mehmet Topuz 59. dakikada çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi! Sağ taraftan gelişen atakta Gökhan Gönül ceza sahası içerisine çevirdi. Önce Dirk Kuyt ardından da savunmadan seken top Mehmet Topuz'un önünde kaldı. Ceza sahası içerisinde vuruşunda top üstten auta çıktı.

Bu kez Gençlerbirliği gole yaklaşan taraf oldu. 63. dakikada topla buluşan Dusko Tosic savunmanın dengesiz yakalanmasını fırsat bilerek ceza sahası içerisine girdi. Çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Dusko Tosic yerden şutunu çekti ancak Volkan Demirel yatarak topu çıkartıyor.

83. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Moussa Sow yardımına gelen Salih Uçan'a çıkartarak içeri hareketleniyor. Salih Uçan bekletmeden tekrar Moussa Sow'a doldurdu. Moussa Sow iki kişinin arasından iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı. Ancak top yandan auta çıktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 2-0 Gençlerbirliği'nin üstünlüğü ile sonuçlandı.