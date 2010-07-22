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Spor

GENÇLERBİRLİĞİ: 2

22 Temmuz 2010 02:21

-GENÇLERBİRLİĞİ: 2 - LOMBARD PAPA: 1 ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Gençlerbirliği, ilk hazırlık maçında Macaristan Birinci Lig ekiplerinden Lombard Papa'yı 2-1 yendi. Gençlerbirliği'nin gollerini, 37. dakikada Zec ve 64. dakikada Hurşut kaydetti. Macar ekibinin tek golü ise 10. dakikada Zsolt'tan geldi. Başkent ekibi, maça, Serdar, Orhan, Aykut, Debatik Curri, Murat, Serkan, Soner, Stewart, Bilal, Ermin Zec, Balaj ilk 11'i ile başladı. Gençlerbirliği'nde ikinci yarıda ise Özkan, Emre, Kulusiç, Mahmut, Alparslan, Oktay, Sebahattin, Cem Atan ve Billy Mehmet forma giydi.

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