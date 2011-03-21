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Spor

Gençlerbirliği 1-2 Trabzonspor

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ralf Zumdick, son dakikada 2-1 kaybettikleri Trabzonspor maçı için, “Sonuç bizim açımızdan bir hayal kırıklığı” dedi.

21 Mart 2011 02:00

T24 - Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni Alanzinho'nun son dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.


İLK YARI

3. dakikada Serkan’ın ceza alanı dışından yaptığı sert vuruşta, direkten dönen topu Trabzonspor savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
12. dakikada Cem’in yaklaşık 25 metreden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Tolga’nın sağından ağlarla buluştu: (1-0).
14. dakikada Hurşut’un sağ taraftan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Mustafa’nın kafayla yaptığı vuruşta, kaleci Tolga meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu kornere gönderdi.
16. dakikada Colman’ın ceza alanı sol çaprazından yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.
18. dakikada Umut’un ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Burak, vurmakta gecikince kaleci Serdar meşin yuvarlağı ayaklarıyla önledi.
37. dakikada Jaja’nın ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta, meşin yuvarlak yan direkten döndü.
45. dakikada Colman’ın ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, top üstten auta gitti.
Gençlerbirliği, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.


İKİNCİ YARI

47. dakikada Burak’ın ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Serdar meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
55. dakikada Alanzinho’nun pasıyla ceza alanına giren Umut’un vuruşunda, top az farkla auta gitti.
57. dakikada Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde iyi yükselen Giray, kafayla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: (1-1).
83. dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde topu son olarak önünde bulan Umut, kötü bir vuruş yapınca takımını öne geçirme şansını kullanamadı.
87. dakikada Yasin’in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, top az farkla auta çıktı.
89. dakikada Selçuk’un kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topla buluşan Burak’ın kafa vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
90. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Alanzinho, yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: (2-1).
Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.


Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, Cem Satman xx
Gençlerbirliği: Serdar xx (Dk. 82 Ramazan x), Orhan xx, Burak xx (Dk. 79 Mahmut x), Aykut xx, Mehmet xx, Cem xx, Azofeifa xx, Yasin xx, Serkan xx, Hurşut xx, Mustafa x (Dk. 69 Zec x)
Trabzonspor: Tolga xx, Tayfun x (Dk. 46 Alanzinho xx), Giray xx, Glowacki xx, Piotr Brozek xx, Serkan xx, Selçuk xx, Colman xx (Dk. 82 Pawel Brozek x), Burak xx, Jaja x (Dk. 72 Ceyhun x), Umut xx
Goller: Dk. 12 Cem (Gençlerbirliği), Dk. 57 Giray, Dk. 90 Alanzinho (Trabzonspor)
Sarı kart:Dk. 63 Selçuk, Dk. 72 Giray (Trabzonspor)


'Bu sonuç hayal kırıklığı' 


Zumdick, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Trabzonspor karşısında oyunun kontrolünü kaybettikleri anlarda golleri yediklerini belirterek, şunları söyledi:

“Sonuç bizim açımızdan bir hayal kırıklığı. Birinci golden sonra baskı kurduk ve oyunun kontrolü bizdeydi. Daha sonra kontrolü kaybettiğimiz anlar oldu. Bu anlarda da Trabzonspor golleri buldu. Sakatlıklar nedeniyle oyuna istediğimiz şekilde müdahale edemedik. Oyuncu değişikliklerini sakatlıklar nedeniyle kullanmak zorunda kaldık. Trabzonspor'a karşı daha kontrollü oynamalıydık. Çünkü Trabzonspor güçlü bir ekip. Boş alan verdik ve rakip bunu değerlendirdi.”

Zumdick, kalan maçlarda toplayabildikleri kadar puan toplayarak ligde kalacaklarına inandığını ifade etti.







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