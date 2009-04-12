Gençlerbirliği: 0 – Konyaspor: 0 (İlk yarı)





Stat: 19 Mayıs



Hakemler: Yunus Yıldırım, Selçuk Kaya, Muhittin Gürses



Gençlerbirliği: Isailoviç, Hakan, Koray, İlhan, Momha, Troisi, Cem Can, Jedinak, Soner, Mustafa, Kahe



Konyaspor: Oğuzhan, Mihajlov, Kratochvil, Mehmet, Celalettin, Ayman, Musa, Cihan, Mustafa, Serhat Akın, Veysel



Sarı kartlar: Dk. 3 Koray (Gençlerbirliği), Dk. 44 Celalettin (Konyaspor)







Turkcell Süper Lig'de, Gençlerbirliği ile Konyaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.



15. dakikada sağ taraftan Soner'in kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Kahe kafayla topu arkaya aşırttı. Altıpas içindeki Koray'ın düşerken yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak, auta çıktı.



18. dakikada Serhat Akın kullandığı serbest atışta topu penaltı noktasına gönderdi. İyi yükselen Cihan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.



22. dakikada Troisi kendi gayretiyle ceza alanı önüne kadar götürdüğü topa çok sert vurdu, kaleciyi de geçen meşin yuvarlak yan direkten oyun alanına geri döndü.



43. dakikada defanstan seken topla ceza alanı dışında buluşan Kahe'nin yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi

