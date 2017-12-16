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Spor

Gençlerbirliği - Kasımpasa: 0-0

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) - STAT: Ankara 19 Mayıs Stadyumu HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), İsmail Şencan (xx), Mehmet Kısal (xx) GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Ahmet Oğuz (xx), Uğur Çifçi (xx), Palitsevich (xx), Scekic (xx), Manu (xx), Ndiaye (xx), Guidileye

16 Aralık 2017 19:09

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA) -

STAT: Ankara 19 Mayıs Stadyumu
HAKEMLER: Bülent Yıldırım (xx), İsmail Şencan (xx), Mehmet Kısal (xx)
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Ahmet Oğuz (xx), Uğur Çifçi (xx), Palitsevich (xx), Scekic (xx), Manu (xx), Ndiaye (xx), Guidileye (xx) (Dk. 69 Murat Duruer x), Skuletic (xx) (Dk. 76 Vedat Muriç x), Zeki Yavru (xx) (Dk. 84 Ahmet İlhan ), Jailton (xx)
KASIMPAŞA: Ramazan Köse (xx), Omeruo (xx), Sadiku (xx), Trezeguet (xx) (Dk. 81 Neumayr x), Pavelka (xx), Etoundi (xx) (Dk. 69 Eduok x) , Murillo (xx), Veigneau (xx), Mensah (xx) (Dk. 90+2 Hasan Bilal ) ,  Veysel Sarı (xx), Popov (xx)
SARI KARTLAR: Manu, Jailton (Gençlerbirliği) -  Veysel Sarı (Kasımpaşa)

Süper Lig\'in 16\'ncı haftasındasında Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.
7\'nci dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Etoundi\'nin pasında topla buluşan Murillo\'nun şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15\'inci dakikada Manu\'nun ceza sahası dışından vurduğu şutta top kaleci Ramazan\'da kaldı.
45+1\'inci dakikada Uğur\'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Palitsevich\'in kafa vuruşu üstten dışarı çıktı.
55\'inci dakikada Uğur\'un pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Skuletic\'in şutunda kaleci Ramazan kendi soluna yatarak topu iki hamlede kontrol etti.
57\'nci dakikada Guidileye\'nin ortasına adeta uçan kafa vuran Jailton\'un vuruşu kaleci Ramazan\'da kaldı.
66\'ncı dakikada Hopf topu uzaklaştırmak isterken, takım arkadaşı Guidileye\'ye çarpan meşin yuvarlak ceza sahası içindeki Kasımpaşalı oyuncu Mensah\'ın önünde kaldı. Mensah\'ın şutu yandan dışarı çıktı.
83\'üncü dakikada Manu\'nun sol kanattan açtığı ortaya yükselen Vedat\'ın kafa vuruşunu kaleci Ramazan soluna yatarak direğin dibinden son anda çıkardı.
 

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