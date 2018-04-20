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Spor

Gençlerbirliği - Galatasaray maçındaki olaylarla ilgili 2 gözaltı

Ercan ATA - ANKARA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi

20 Nisan 2018 19:15

Ercan ATA - ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 28\'inci haftasında oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray mücadelesi öncesi çıkan olaylarla ilgili 2 Gençlerbirliği taraftarı gözaltına alınarak mahkemeye sevk edildi.
Ankara Spor Güvenlik Şube Müdürlüğü, 9 Nisan Pazartesi günü oynanan Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşması öncesinde Sarı-kırmızılı taraftarlara saldıran Y.G ve E.K\'yi gözaltına aldı. Mahkemeye sevk edilen iki taraftar, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde yargılanacak.

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