Galatasaray'da Hamzaoğlu fırtınası Ankara'da dindi

Ligdeki son 4 maçından galip ayrılan Galatasaray, Başkent deplasmanında seriye son verdi. 15. haftanın açılış mücadelesinde Gençlerbirliği'ne konuk olan sarı-kırmızılılar, 19. dakikada Emre Çolak'ın golü ile öne geçti. Kalan dakikalarda 1-0 korumaya yönelik bir oyun anlayışı sergileyen Galatasaray'a bedeli eski oyuncusu Stancu ödetti. Sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Cim Bom zirve yarışında da yara aldı.

15. haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu beraberlikle Galatasaray puanını 31'e Gençlerbirliği ise 21'e çıkardı.

Mücadeleye iki takım da kontrollü başlarken ilk tehlikeli atak ev sahibi Gençlerbirliği'nden geldi. 15. dakikada Ahmet ile gole yaklaşan ev sahibi ekip, Muslerayı geçemedi.

İlk tehlikeli atak Gençler'den

Gosso'nun sol kanada açtığı topta İrfan Can ortayı kesti, bomboş pozisyonda Ahmet kafayı vurdu, Muslera son anda kornere çeldi.

Kalesinde gördüğü tehlikeli atak sonrası kısa sürede toparlanan Galatasaray, galibiyet için Gençlerbirliği kalesine yüklenmeye başladı. Üst üste pozisyona giren sarı-kırmızılılar yakaladığı kontra atak sonrası golü buldu. Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Emre Çolak takımını 1-0 öne geçirdi.

GOL 19.DK (EMRE ÇOLAK): Burak Yılmaz orta alandan aldığı topu rakip sahaya kadar taşıyarak, ceza yayı üzerinde Emre Çolak'a verdi. Yıldız oyuncu ceza alanına girerken yerden düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Kalesinde gördüğü golden sonra Gençlerbirliği'nin temposunu düşürken, sarı-kırmızılılar oyunun kontrolünü elinde tuttan taraf oldu.

Oyundan kopmaya başlayan Gençlerbirliği'nde ansızın beliren Rumen yıldız Stancu, Galatasaray kalesinde müthiş bir şut yollayarak takımını ateşledi.

Stancu mermi gibi vurdu!

Stancu kaleyi karşısına alarak adeta mermi gibi vurdu. Muslera köşeden çıkardı.

Kalan dakikalarda skor avantıjını koruyan Galatasaray soyunma odasına da 1-0 önde gitti.

Gençlerbirliği ikinci 45 dakikaya oyuncu değişikli ile başladı. İrfan Buz, Doğa'yı oyundan alırken yerine Guido Kocer'i dahil etti.

İlk 45 dakikaya oranla daha düşük tempoda başlayan ikinci yarıda iki takım da pozisyona girmekte zorlandı. Orta alan dövüşüne sahne olan mücadelede Gençlerbirliği zaman zaman kontra ataklarla yüklenirken, sarı-kırmızılılar ise daha çok skoru koruma gayreti gösterdi.

İkinci yarının başından itibaren skoru korumayı düşünen Galatasaray, 72. dakikada gelen gole engel olamadı. Gençlerbirliği'nde sahne alan Stancu eski takımına karşı golü kaydederek skora dengeyi getirdi: 1-1

GOL 72.DK (STANCU): Oyuna 70. dakikada giren Berat Tosun, sağ kanattan ortasını yolladı. Stancu da güzel bir kafa vuruşu ile topu filelere yollamayı başardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 90 dakika 1-1 sona erdi.