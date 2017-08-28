Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-2

ANKARA, (DHA)

STAT: Ankara 19 Mayıs

HAKEMLER: Ümit Öztürk, Ekrem Kan, Kerem Ersoy

GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf, Ahmet Oğuz, Luccas Claro, Sergey Politevich, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 52 Jailton Paraiba), Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek, Kamal Issah, Diallo Gudileye (Dk. 70 Vedat Muriqi), Elvis Manu (Dk. 46 Murat Duruer), Tokelo Rantie

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 İsmail Köybaşı), Mehmet Topal (Dk. 90 Josef de Souza), Ozan Tufan, Nabil Dirar (Dk. 46 Aatif Chahechouhe), Giuliano, Mathieu Valbuena, Roberto Soldado

SARI KARTLAR: Dk. 32 Ahmet Oğuz, Dk. 63 Murat Duruer (Gençlerbirliği) - Dk. 24 Martin Skrtel, Dk. 42 Hasan Ali Kaldırım, Dk. 53 Mathieu Valbuena, Dk. 58 Roman Neustadter (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 42 Tokelo Rantie, Dk. 86 Murat Duruer (Gençlerbirliği)

GOLLER: Dk. 37 Ahmet Oğuz (P) (Gençlerbirliği) - Dk. 20 Halil İbrahim Pehlivan (KK), Dk. 67 Ozan Tufan (Fenerbahçe)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu üçüncü hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği\'ni 2-1 mağlup etti.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu\'nda oynanan mücadeleye Fenerbahçe etkili başladı.

20. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasına gelen bir ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Halil İbrahim Pehlivan, Fenerbahçe\'yi 1-0 öne geçirdi.

37. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmet Oğuz, güzel bir vuruşla maçta eşitliği sağladı.

42. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Tokelo Rantie, direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

İlk yarı 1-1\'lik eşitlikle tamamlandı.

67. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Mauricio Isla topu içeri çevirdi, meşin yuvarlağı önünde bulan Ozan Tufan yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

85. dakikada Murat Duruer ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 9 kişi bıraktı.

Mücadele 2-1\'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla, Fenerbahçe puanını 5\'e yükseltirken, Gençlerbirliği 1 puanda kaldı.

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