Gençlerbirliği - Beşiktaş: 2 - 1

Ercan ATA - ANKARA / DHA (fotoğraflı)

Süper Lig\'in 8. hafta mücadelesinde son sırada bulunan Gençlerbirliği, sahasında Beşiktaş\'ı 2 - 1 mağlup etti.

Stat: Ankara 19 Mayıs

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Gençlerbirliği: Hopf xxx, Uğur xxx, Ndiaye xxx, Ahmet xx, Palitsevich xxx, Scekic xxx, Zeki xx, Ahmet İlhan xx, Serdar Özkan x,(68.dk Rantie) xx, Khalili xxx,(84.dk Mehmet Taş) xx, Vedat xxx (81.dk Skuletic) x

Beşiktaş: Fabri xxx, Caner xx, Pepe xxx, Tosic xx, Gökhan xx, Atiba xxx , Oğuzhan xx,(Tolgay) x, Talisca xx, Lens xx,(46. dk Quaresma) xx, Cenk xxx, Negredo xx (46.dk Babel) ?

Sarı Kartlar: Palitsevich, Vedat, Zeki, (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kartlar: 48. dk Babel (Beşiktaş)

Goller: 16. dk Vedat, 73.dk Scekic, (Gençlerbirliği) 87.dk Cenk (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada sol taraftan Serdar\'ın pasında Zeki Yavru\'nun sert şutunu kaleci Fabri iki hamlede önledi.

16. dakikada Ahmet Oğuz\'un şutu Ahmet İlhan\'da kaldı. Savunmadaki boşuluktan yararlanan İlhan\'ın şutu auta giderken, Vadat son anda dokunarak topu filelere gönderdi. 1-0

36. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Cenk\'in kale içine yaptığı ortada topa Beşiktaş\'tan kimse dokunamadı. Arka direkte bulunan Vedat çizgi üzerinden topu uzaklaştırdı.

40. dakikada Oğuzhan\'ın ceza sahasına yaptığı ortada Lens geç kalınca kaleci Hopff çıkarak topa sahip oldu.

45+1 dakikada Caner\'in kullandığı serbest vuruşta Cenk topu kontrol ederek çektiği şut savunmadan kornere çıktı.

48. dakikada ikinci yarıda oyuna giren Babel, Ahmet İlhan\'a yaptığı hareketten dolayı karşılaşmanın Hakemi Halis Özkahya direk kırmızı kart gösterdi.

50.dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Özkan\'ın şutunu Fabri, son anda kornere çeldi.

53. dakikada Quaresma\'nın kullandığı köşe vuruşunda Talisca\'nın kafa vuruşu, Vadat\'a çarparak kornere çıktı.

58. dakikada Vedat kafa ile topu Ahmet İlhan\'a aktardı. Kaleci Fabri\'nin öne çıktığını gören Ahmet İlhan\'ın aşırtma vuruşu üstten auta çıktı.

73. dakikada hızlı hucuma çıkan Gençlerbirliği 2. golü buldu. Khalılı savunmanın önünde girdiği ikili mücadelede topu Rantie\'ye aktardı. Savunmada Pepe\'den topu Scekic ağlara gönderdi. 2-0

80.dakikada Caner\'in şutunda kaleci Hopff\'u geçen topu çizgi üzerinde Ndiaye kornere çeldi.

87.dakikada oyuna yeni giren Mehmet Taş, ceza sahasında Quaresma\'yı düşürdü Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cenk\'in golüyle skor 2-1 oldu.

90+1. dakikada Atıba\'nın kafa vuruşunu kaleci Hopff son anda kornere çeldi.

