Gençleriyle sahaya çıkan Fenerbahçe, Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı

Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda son maçında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Gruptan lider olarak çıkmayı daha önce garantileyen sarı lacivertliler puanını 16 yaparken 11 puanlı Antalyaspor'da ikinci olarak gruptan çıkmayı başardı.

Hürriyet'in haberine göre Fenerbahçe'nin bir üst turdaki rakibi Kayserispor olurken Antalyaspor'da Konyaspor ile eşleşti.

Stat: Antalya Arena

Hakemler: Emre Altun, Hacı Mehmet Ekmekyermez, Resul Özdemir

Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Zeki Yıldırım, Gökhan Yılmaz, Enguene (Dk. 73 Cem Felek), Chico, Rıdvan Şimşek, Halil İbrahim Tuna (Dk. 82 Lazarevic), Kadir Bekmezci, Oktay Delibalta (Dk. 73 Danilo), Birkan Öksüz, Ömer Şişmanoğlu

Fenerbahçe: Erten Ersu, Uygar Mert Zeybek, Egemen Zengin, Ramazan Civelek, Muammed Samed Karakoç (Dk. 46 Kadlec), Karahan Yasir Subaşı, Caner Koca (Dk. 46 Melih Okutan), Mehmet Topuz (Dk. 76 Ozan Tufan), Alper Potuk, Semih Ergül, Savaş Polat

Sarı kartlar: Dk. 6 Savaş Polat (Fenerbahçe), Dk. 39 Enguene, Dk. 61 Rıdvan Şimşek (Antalyaspor)

Maçın önemli anları

1. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, ceza sahasında topla buluşan Semih Ergül'ün şutunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

6. dakikada ceza sahası ön çizgisi içerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Chico'nun şutunda, kaleci Erten Ersu meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

10. dakikada Birkan Öksüz'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında Zeki Yıldırım'ın kafa şutunda meşin yuvarlağa kaleci Erten Ersu müdahale etti. Boşta kalan topu defans uzaklaştırdı.

24. dakikada Enguene'nin ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak kaleci Erten Ersu'da kaldı.45. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, Oktay Delibalta'nın savunma arasına attığı pasla ceza sahasına giren Birkan Öksüz, kaleci Erten Ersu ile karşı karşıya kaldı. Birkan Öksüz'ün şutunda meşin yuvarlak yanda auta çıktı.

53. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Halil İbrahim Tuna'nın şutunda, kaleci Erten Ersu direk dibinde meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

