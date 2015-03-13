Gençler önyargıları kırıyor

Almanya'da yapılan

bir araştırma gençler arasında İslam'a karşı önyargıların çok

daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Berlin Humboldt Üniversitesi'nin cuma günü

açıkladığı araştırma sonuçlarına göre 16-25 yaş grubundaki Almanların yaklaşık

dörtte biri (yüzde 71) ülkede cami yapımına engeller konulmasını reddediyor. Bu

oran, 25 yaş üstündeki grupta ise yüzde 44'te kalıyor.

Genç grupta yüzde 78'lik kesim Müslümanların toplumda daha fazla kabul görmesini

talep ederken, daha yaşlı olan grupta bu oran yüzde 67'ye düşüyor.

Kişisel temasın önemi

Sekiz bini aşkın kişiyle yapılan anket, gençlerin Almanya'daki Müslümanlarla daha

fazla kişisel ilişkilere sahip olduğunu da gösteriyor. Hayatında Müslümanlarla hiç

teması olmadığını söyleyenlerin oranı gençler arasında sadece yüzde 8 iken, 25 yaş

üstü grupta bu oran yüzde 22.

Araştırmaya göre, gençlerin

yüzde 48'i Müslümanlar ile ilgili bilgi kaynağı olarak

doğrudan teması gösteriyor. Yaklaşık yüzde 42'lik kesim Müslümanlarla ilgili okul ya

da üniversitede bilgi edindiğini, yüzde 28'lik kesim ise televizyondan bilgi sahibi

olduğunu belirtiyor. Ancak bu yaş grubunda da yüzde 61.4'lük kesim Müslümanlarla

ilgili fazla bilgiye sahip olmadığını kabul ediyor.

25 yaş üstü grup ise Müslümanlar ile ilgili bilgiye ağırlıklı olarak televizyondan

ulaşıyor. Bu grupta yüzde 46'lık kesim İslam ve Müslümanlar konusunda televizyonu

bilgi kaynağı olarak gösteriyor.

Milliyetçilik azalıyor

2013 sonu ile 2014 Nisan ayı arasında yapılan araştırma Almanların milliyetçilik

duygularının da yeni kuşakla birlikte zayıfladığını gösteriyor. Araştırmaya göre milli

semboller gençler için daha az önem taşıyor. 16-25 yaş grubunda yüzde 78'lik kesim

“Almanya'yı seviyorum" ifadesini onaylasa da milli marşı dinlerken olumlu bir hisse

kapıldığını söyleyenlerin oranı gençlerde yüzde 51'de kalıyor. Yaşlılarda ise bu oran

yüzde 68'e yükseliyor.

