Gençler önyargıları kırıyor

Almanya'da yapılan
bir araştırma gençler arasında İslam'a karşı önyargıların çok
daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Berlin Humboldt Üniversitesi'nin cuma günü
açıkladığı araştırma sonuçlarına göre 16-25 yaş grubundaki Almanların yaklaşık
dörtte biri (yüzde 71) ülkede cami yapımına engeller konulmasını reddediyor. Bu
oran, 25 yaş üstündeki grupta ise yüzde 44'te kalıyor.
Genç grupta yüzde 78'lik kesim Müslümanların toplumda daha fazla kabul görmesini
talep ederken, daha yaşlı olan grupta bu oran yüzde 67'ye düşüyor.
Kişisel temasın önemi
Sekiz bini aşkın kişiyle yapılan anket, gençlerin Almanya'daki Müslümanlarla daha
fazla kişisel ilişkilere sahip olduğunu da gösteriyor. Hayatında Müslümanlarla hiç
teması olmadığını söyleyenlerin oranı gençler arasında sadece yüzde 8 iken, 25 yaş
üstü grupta bu oran yüzde 22.
Araştırmaya göre, gençlerin
yüzde 48'i Müslümanlar ile ilgili bilgi kaynağı olarak
doğrudan teması gösteriyor. Yaklaşık yüzde 42'lik kesim Müslümanlarla ilgili okul ya
da üniversitede bilgi edindiğini, yüzde 28'lik kesim ise televizyondan bilgi sahibi
olduğunu belirtiyor. Ancak bu yaş grubunda da yüzde 61.4'lük kesim Müslümanlarla
ilgili fazla bilgiye sahip olmadığını kabul ediyor.
25 yaş üstü grup ise Müslümanlar ile ilgili bilgiye ağırlıklı olarak televizyondan
ulaşıyor. Bu grupta yüzde 46'lık kesim İslam ve Müslümanlar konusunda televizyonu
bilgi kaynağı olarak gösteriyor.
Milliyetçilik azalıyor
2013 sonu ile 2014 Nisan ayı arasında yapılan araştırma Almanların milliyetçilik
duygularının da yeni kuşakla birlikte zayıfladığını gösteriyor. Araştırmaya göre milli
semboller gençler için daha az önem taşıyor. 16-25 yaş grubunda yüzde 78'lik kesim
“Almanya'yı seviyorum" ifadesini onaylasa da milli marşı dinlerken olumlu bir hisse
kapıldığını söyleyenlerin oranı gençlerde yüzde 51'de kalıyor. Yaşlılarda ise bu oran
yüzde 68'e yükseliyor.