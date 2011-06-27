-GENÇLER MİNDERDE AVRUPA ŞAMPİYONU İSTANBUL (A.A) - 26.06.2011 - Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda, Türkiye Genç Grekoromen Güreş Milli Takımı, Grekoromen Stil'de Avrupa Şampiyonu oldu. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Genç Grekoromen Güreş Milli Takımının, 5 bronz ve 2 gümüş madalya ile Avrupa Şampiyonu olduğu bildirildi. Açıklamada, şampiyonanın ilk günü grekoromen stildeki müsabakalarda mindere çıkan güreşçilerimizden 50 kilogramdaki Tolgahan Karataş'ın bronz, 60 kilogramda Emre Aslan'ın bronz, 74 kilogramda İsmail Koçaslan'ın gümüş ve 96 kilogramda Metehan Başar'ın bronz madalya kazandığı kaydedilirken, bugün yapılan müsabakalar sonucunda ise 66 kilogramda Doğan Göktaş ve 84 kilogramda Aslan Atem'in bronz, 120 kilogramda mücadele eden Bayram Nigar'ın da gümüş madalya kazandığı belirtildi. Müsabakalar sonucunda Türkiye'nin toplamda 58 puan alarak birinci olduğu belirtilen açıklamada, Rusya'nın 54 puan ile ikinci, Gürcistan'ın ise 52 puanla takım halinde üçüncü olduğu ifade edildi. Şampiyonluğu elde eden Türkiye Genç Grekoromen Güreş Milli Takımı, yarın yurda dönecek.