Gençler Judo Balkan Şampiyonası başlıyor

SİBİU,(DHA)

Gençler Judo Balkan Şampiyonası, 16 Haziran\'da Romanya\'nın Sibiu kentinde başlayacak.

16 - 17 Haziran tarihlerinde Romanya\'nın Sibiu kentinde düzenlenecek Gençler Balkan Şampiyonası\'na Türkiye\'den 12 kadın ve 9 erkek judoka katılacak.

Gençler Balkan Şampiyonası\'nda tatamiye çıkacak Türkiye Milli Takımı, Romanya\'ya gitti. 16 - 17 Haziran tarihleri arasında Sibiu kentinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası\'nda genç milli takım, 12 kadın ve 9 erkek judoka ile temsil edilecek.

Milli takım kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

- KADINLAR -

44 kiloda: Gamze Sayma, 48 kilo: Özge Andıç, Tuğçe Beder, 52 kilo: Habibe Vardar, 57 kilo: Şeyma Özerler, Buket Mercan, 63 kilo: Minel Akdeniz, 70 kilo: Semanur Erdoğan, Burcu Aksoy, 78 kilo: Sıdıka Işık, +78 kilo: Kübranur Esir, Melike Tuzoğlu.

- ERKEKLER -

55 kilo: Ramazan Yılmaz, Kadir Can Demir, 66 kilo: İbrahim Şimşek, Kadircan Çelik, 73 kilo: Halil Çimen, 81 kilo: Ahmet Çifçi, Ata Tuncer, 90 kilo: Can Güzel,100 kilo : Emrullah Uçar.