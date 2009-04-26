Gençler evinde güldü

Turkcell Süper Lig’de alt sıralarda zor günler geçiren Ankara ekibi Gençlerbirliği, sahasında Gaziantepspor’u Kahe’nin attığı golle 1-0 mağlup etti.



Turkcell Süper Lig'de Ankara’da oynanan 29. hafta maçında Gençlerbirliği, Gaziantepspor’u 1-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanın sahibi oldu.



Ev sahibi Gençlerbirliği’nde sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan İlhan Eker’in yerine tecrübeli Mehmet Polat eski takımına karşı ilk kez forma giydi.



Gaziantepspor’da ise sakatlığı nedeniyle yıldız oyuncu Tabata forma giyemedi.



Maçın ilk yarısında Gençlerbirliği Kahe ve Mustafa Pektemek ile gol ararken, Gaziantepspor ise genç oyuncu İbrahim Ferdi Coşkun ve Beto ile ilk yarıda gol aradı.



İlk yarıda her iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince devre golsüz sona erdi.



Ev sahibi Gençlerbirliği ikinci yarıya Gaziantepspor’a oranla daha etkili başladı ve aradığı golü 59. dakikada Brezilyalı golcü oyuncusu Kahe ile buldu.



Golü yedikten sonra Gaziantepspor, Gençlerbirliği kalesine daha çok gitmesine rağmen istediği pozisyonlardan yararlanamadı.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 ev sahibi Gençlerbirliği’nin üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 35’e yükseltirken, Gaziantepspor da 39 puanda kalmış oldu.



GENÇLERBİRLİĞİ: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa, Murat Şahin, Ömer Faruk Yeşil

Gençlerbirliği: Isailoviç, Hakan Aslantaş, Koray Avcı, Mehmet Polat, Momha, Troisi, Cem Can, Jedinak, Mehmet Nas, Mustafa Pektemek (Dk. 39 Burhan Eşer), Kahe

Gaziantepspor: Murat Şahin, Bekir, Deumi, Julio Cesar, İsmail Köybaşı, Ahmet Arı, Hakan Bayraktar, Zurita, Ivan De Souza, İbrahim Ferdi Coşkun, Beto

Sarı kartlar: Dk. 29 Ahmet Arı, Dk. 44 Zurita (Gaziantepspor), Dk. 34 Jedinak (Gençlerbirliği)



MAÇTAN DAKİKALAR



8. dakikada Troisi'nin sol kanattan getirip, penaltı noktasına gönderdiği topa Kahe vurdu. Ancak meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



9. dakikada Ahmet Arı sağ taraftan getirdiği topu ceza alanı içindeki Beto'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun rövaşata şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



15. dakikada Beto'nun yaklaşık 25 metreden attığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



