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Ekonomi

Gençler büyük beden giyiyor

Genç nesilin kilolu olması modacıları büyük bedene yöneltti.

15 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiliz Daily Mail’ın  dün yayımladığı habere göre, genç nesilin kilolu olması sebebiyle giyim mağazalarının artık büyük beden giysiler üreteceği belirtildi.
 

Haberde, İngiltere’de kadınların yüzde 31’inin 42 beden, yüzde 40’ının  44 beden ve üstü giydiği tespitinin ardından, büyük beden pazarının 6 milyar dolarlık bir pay aldığı belirtildi.

Evans markasının büyük beden giyen genç kızlar için ilk defa internet üzerinden alışveriş uygulamasını başlattığına dikkat çekildi.

Evans markasından bir yetkili, internet üzerinden büyük beden giyecek satışlarına geçmelerini, genç nüfusun daha kilolu olmasına ve internet üzerinden alışveriş yapmaktan zevk almasına bağlıyor.

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