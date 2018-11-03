Gençler Balkan Güreş Şampiyonası'nda büyük başarı

İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Grekoromen Milli Takımı, Gençler Balkan Güreş Şampiyonası\'nda, 7 altın ve 3 gümüş madalyayla şampiyon oldu.

Arnavutluk\'un başkenti Tiran\'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stilde millisporcular tüm sıkletlerde final maçı yapma başarısı gösterdi. Milli güreşçilerden 55 kiloda Ali Esoğlu, 60 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Abdülsamet Başar, 72 kiloda Abdurrahman Kalkan, 77 kiloda Abdullah Özen, 97 kiloda Hasan Çevik ve 130 kiloda Abdullah Akyüz altın madalya kazandı. 63 kiloda Ahmet Altan, 82 kiloda Mehmet Bolat ve 87 kiloda Sedat Öztoprak gümüş madalyanın sahibi oldu. Grekoromen stilde şampiyonayı 7 altın ve 3 gümüş madalyayla tamamlayan Türkiye, takım sıralamasında 235 puanla zirvede yer aldı. Ev sahibi Arnavutluk107 puanla ikinci, Bulgaristan ise 100 puanla üçüncü sırayı elde etti.

