Gençler arasındaki 'Tide Pod Challenge' akımı; şimdiye kadar 10 kişi öldü

Gençler arasında hızla yaygınlaşan ve bulaşık makinesinde kullanılan kapsül deterjanlardan yiyerek birbirine meydan okunan “Tide Pod Challenge” adlı yeni akım, ABD'de şimdiye kadar 10 gencin hayatını kaybetmesine neden oldu.

CNN Türk'te yer alan habere göre gençler, sosyal medyada yayınladıkları meydan okuma videosu ile kapsül deterjanları çiğniyor. Doktorlar konuya ilgi duyan kişileri özellikle de ergenlik dönemindeki gençleri uyararak, “Tide Pod Challenge” adı verilen bu yeni moda çılgınlığından uzak durmaları gerektiğini söylüyor.

Bu tabletlerin oldukça tehlikeli olduklarına dikkati çeken doktorlar, çamaşır ve bulaşık yıkamak için kullanılan pek çok sayıdaki çeşitli tür kapsül deterjanlarda etanol, polimerler ve hidrojen peroksit içerdiği ve son derece toksik olduğu ifade ediliyor.

2017’de bir üniversite öğrencisinin çekici ve lezzetli göründükleri için kapsülleri yemeye cesaret ederek “Do not Eat Laundry Pods” (Çamaşır deterjanı kapsüllerini yemeyin) adlı hicivli bir video yayınladığı bilgisinin aktarıldığı söz konusu haberde, 2018 yılında Amerikan Zehir Kontrol Merkezleri Birliği’ne (AAPCC) bildirilen 40 deterjan zehirlenmesi olayı olup, bunların yaklaşık yarısının bu ürünleri kasıtlı olarak aldığı rapor edildiği aktarıldı.