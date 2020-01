Gençler arasında yeni sorun, 'dijital şiddet'

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü psikolog Selcan Etyemez, üniversite öğrencilerine \'flört şiddeti\'ne karşı eğitim verdi. Gençlerde sosyal medya kullanımının yaygın olduğunu kaydeden Etyemez, çevrimiçi olma, şifre öğrenme, tehdit, ısrarlı takip, konum bildirme gibi zorlamaların da \'dijital şiddet\' olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜKAM) tarafından düzenlenen \'flört şiddeti\' konulu konferansa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü bünyesinde yer alan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Kurucu Müdürü psikolog Selcan Etyemez konuşmacı olarak katıldı. Gençler arasındaki ilişkilerde ortaya çıkan şiddet türlerine ilişkin farkındalık sağlayıcı bilgiler veren Etyemez, partnerinin giyimine, arkadaş ve sosyal çevresine ilişkin kısıtlayıcı ve baskılayıcı müdahalelerin psikolojik şiddet olarak tanımlandığını dile getirerek, bunun bir adım sonrasının fiziksel şiddetle sonuçlanabileceği uyarısını yaptı. Selcan Etyemez, \"Kadın ve erkek olmak doğadan gelen bir özelliktir. Yeteneklerimizi cinsel özelliklerimiz belirlemiyor. \'Erkek güçlü, kadın naif\' algısı toplumsal baskının verdiği bir şeydir. Ama bizim halterci kadın sporcumuz var. Bu yetenekle, çalışmayla alakalı bir şey. Erkek bizim toplumumuzda çok fazla mutfağa giren kişi değildir, ama bizim çok iyi erkek aşçılarımız var. Bu cinsiyetle değil, yetenekle alakalıdır. \'Erkekler kadınları korumalı, beni kıskandı beni seviyor\' birleşimi doğru bir öğrenim değildir\" dedi.

Sosyal medya araçları üzerinden konum bildirme baskısı, çevrim içi olma, şifre öğrenme, tehdit, şantaj, ısrarlı takip gibi ortaya çıkan ve \'dijital şiddet\' olarak da tanımlanan bir şiddet türü hakkında da üniversitelere bilgi veren Etyemez, \"Sosyal medya aracılığıyla kişiyi rahatsız etmek, neden çevrimiçi olduğunun sorgulanması, her dakika haber verilmesinin istenmesi, Facebook\'ta arkadaş olduğu kişilerle ilgili sorgulamak aslında şiddettir. Hepimiz yetişkiniz. Daha sağlıklı bir iletişim kurmak için herkesin kendi kararını vermesi gerekir. İlişkiyi devam ettirmek için fedakarlık yapmak değil, ilişkiye adapte olmak gerekiyor. Biz \'şunu yapma, bunu yapma\' diyerek kişiyi değiştirmeye çalışıyoruz\" diye konuştu.

Psikolog Etyemez, gençlerin daha sağlıklı bir ilişki süreci yaşamalarında şiddetin her türlüsünden uzak durma bilincine sahip olmalarının, her iki cins için de ileriki yaşamlarında veya aile kurduklarında önemli ve olumlu etkisinin olacağını vurguladı.



FOTOĞRAFLI