'Gençler arasında işsizlik artacak'

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün yayımladığı yeni rapora göre gelecek beş yıl içinde tüm dünyada gençler arasındaki işsizlik oranı aracak.

Euro krizinin etkileri, kalkınmakta olan ülkelere de ulaşacak ve 2017 yılında gençler arasında işsizlik oranı % 13'e yükselecek.

Uluslararası Çalışma Örgütü birçok gencin umudunu kaybedip iş aramaktan vazgeçtiğine de dikkat çekti.

Raporda hükümetlerin gençler için iş yaratması gerektiği vurgulanıyor.

Örgüt, gençler arasında işsizliğin görece az olduğu Avusturya, Danimarka ve İsveç gibi ülkelerde, hükümetlerin eğitim ve iş programları yürüttüğüne dikkat çekiyor.

Raporun yazarı Ekkehard Ernst, ''İş garantisi olan eğitim programları, iş arayanları sokaklardan toplayabilir, ekonomik stresi azaltabilir'' dedi.



'Gençliğin hevesi kırılmış'



Rapor, Avrupa'daki gençler arasında işsizlik oranının önümüzdeki birkaç yılda, az da olsa düşeceğini ancak bunun sunulan iş imkanlarının artmasına bağlanamayacağını söylüyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü ''İşsiz oranındaki bu düşüş, hevesi kırılmış gençlerin iş aramaktan tamamen vazgeçmesinden kaynaklanacak'' dedi.

Euro bölgesindeki kriz, Doğu Asya ve Latin Amerika'yı da etkileyecek.

Bu bölgelerin ekonomilerinde yaşanacak durgunluk, iş fırsatlarının azalmasına neden olacak.

Gençler arasında işsizlik oranının en yüksek olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri bu alanda önde gitmeye devam edecek.

Her ne kadar Kuzey Afrika'da işsizlik oranının biraz düşmesi bekleniyorsa da, 2017'de bu bölgede işsizlik oranının yine de % 26,7 olacağı tahmin ediliyor.

Aynı yıl, Orta Doğu'da yaşayan gençler arasında işsizlik oranının ise % 28,4 oranında olması bekleniyor.