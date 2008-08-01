Genç yetenekler aranıyor!

Tempo24-



Garanti Bankası basketbola verdiği destek kapsamında, NBA'in Türkiye'de düzenleyeceği "NBA yetenek yarışması"nın ana sponsoru oldu.



Etkinlik genç basketbolcuları internet üzerinden becerilerini sergilemeye davet eden ilk yarışma olma özelliğini taşıyor. Yarışmada şansını denemek isteyen 13-18 yaş arası gençler, yeteneklerini gösteren video görüntülerini 23 Mayıs gününe kadar www.nba-garanti.com adresine yükleyerek katılabilecekler.



Gençlerin top sürme, şut, pas ve bire bir maç da dahil biresel yeteneklerini sergileyen en fazla 3 dakikalık videoları site ziyaretçileri tarafından oylanacak. En çok oy alan 100 katılımcı da uzman jüri tarafından 30'a indirilecek.





Etkinliğin basın toplantısı Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenirken, toplantının ardından Garanti Bankası Genel Müdür Ergun Özen ve NBA Avrupa Başkan Yardımcısı Sophie Goldschmidt iki kurum arasındaki ortaklığın devam edeceğini söylediler.



Basın toplantısında konuşan Garanti Bankası Genel Müdürü Ergun Özen, kurum olarak basketbolu çok sevdiklerini belirterek, ''Basketbolla ilişkimiz sadece milli takımlarımızı desteklemekle sınırlı kalmıyor, basketbolun doğasında yer alan sportif kültürün ve yaşam biçiminin gelecek nesiller tarafından öğrenilmesi için, çocuklarımıza yönelik projeleri de destekliyoruz. NBA de yalnızca yeni yetenekleri keşfetmiyor, basketbolun yaygınlaşmasıyla ilgili sadece ABD'de değil, ülke dışında da çok önemli çalışmalar yapıyor. Gençlerimizi basketbolla dopdolu günler bekliyor. Hep birlikte, Türkiye'yi bir basketbol ülkesi haline getireceğimize yürekten inanıyorum'' diye konuştu.



NBA Avrupa Pazarlama Ortaklıkları ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Sophie Goldschmidt ise Türkiye'nin basketbolda derin ve köklü bir tarihe sahip olduğunu ve ülkedeki NBA hayranlarını mutlu edecek etkinlikleri hayata geçireceklerini söyledi.



Basın toplantısında soruları da yanıtlayan Goldschmidt, NBA takımlarını Türkiye'ye bir daha gelip gelmeyeceği konusundaki soruyu, ''Geçen sene Minnesota Timberwolves geldi. Geçen sene harikuladeydi. Gördüğümüz ilgi bizi heyecanlandırdı. Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Ancak 2008 programımız çok dolu. Gitmek istediğimiz başka ülkeler de var. Bunun yanında bizi isteyen başka ülkeler bulunuyor. Umarım İstanbul'a tekrar geliriz. Türkiye'nin başka kentlerine de gitmek istiyoruz'' diye yanıtladı.

