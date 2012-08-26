Genç Sultanlar Avrupa Şampiyonu!..

Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Finali'nde Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 yenerek Avrupa Şampiyonu oldu. NTV Spor'dan yayınlanan mücadelenin setlerini Ay-yıldızlılar, 25-21, 25-22 ve 25-18 kazandı.

Dün yarı finalde alınan Rusya galibiyetinin de büyük moraliyle maça çıkan Genç Kızlarımız, ilk setin ilk teknik molasına 8-5 önde girdi. İyi oyununu setin ilerleyen bölümlerinde de devam ettiren Türkiye, ikinci teknik molayı 16-13 önde geçti. Setin son bölümünde de çok üstün oynayan ay-yıldızlılar, final maçının ilk setini 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sete ise Sırbistan daha iyi başladı. Bu sette son bölüme kadar üstün olan Sırplar, milli takımımız karşısında 2 defa, 5 farkı yakaladı. Ancak pes etmeyen Genç Kızlar, setin sonlarında rakibini yakaladı ve öne geçmeyi başardı. Yakaladığı avantajı korumayı başaran Türkiye, bu setten 25-22 galip ayrıldı ve finalde 2-0 öne geçti.

İlk 2 seti kazanan Türkiye, bu moralle 3. sete de iyi başladı. Üst üste bulduğu sayılarla farkı açan Türkiye, bu setteki ikinci teknik molaya tam 7 sayı farkla, 16-9 önde girdi. Setin ilerleyen bölümlerde de çok etkili olan ay-yıldızlılar, finalde 3. seti de 25-18 kazanarak Avrupa Şampiyonluğuna ulaştı.

Kadromuz

Geçen yılın Avrupa ve dünya şampiyonu Yıldız Kız Milli Takımı oyuncularından kurulu ve antrenörlüklerini Gökhan Edman ile Suphi Doğancı'nın yaptığı Genç Kız Milli Takım kadrosunda, Damla Çakıroğlu, Çağla Akın, Kübra Akman, Şeyma Akın, Ceylan Arısan, Ceyda Aktaş, Buket Yılmaz, Aslı Kalaç, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Sabriye Gönülkırmaz, Ecem Alıcı, Didem Marangoz ve Dilara Bağcı bulunuyor.

‘Şimdi hedef dünya şampiyonluğu’

Antrenör Gökhan Edman, karşılaşma sonrasında şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi: "Herkesin çok büyük emeği var. 3-4 yıldır buraya hazırlanıyoruz. Bu başarıyı tek başıma üstüme alamam. Özellikle Suphi Doğancı'yı kutluyorum. Herkesi tebrik ediyorum, seyirciyi kutluyorum. Herkese helal olsun. Bundan sonraki hedef 2013 Dünya Şampiyonası.

‘Çok zor dönemlerden geçtik ama başardık’

Takım kaptanı Damla Çakıroğlu ise şunları söyledi: "Çok mutluyum, çok zor dönemlerden geçtik. Kendi adıma çok zor zamanlar geçirdim. Biz ne yaşarsak yaşayalım bu takım için buraya geldik. Sözümüzü tuttuk ve şampiyon olduk."

‘Türk voleybolu için bir ilk’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı da duygularını şöyle dile getirdi: "Benim için de ilk, Türk voleybolu için de ilk. Çok mutluyum, kızlarımla gurur duyuyorum. Teknik ekip ve taraftarımızla. Bu inançla inşallah çok başarılar yakalarız. Yıldız kızlarımız da başından beri buradalar. Her zaman hep destek yapıyoruz. Türk voleybolunun görünen takımları mevcudunun hala yüzde 10-15'i. Altta daha çok takımlarımız var. Erkek şu an çok görünmüyor gibi ama onlarda harikalar."

Seyirci patlaması yaşandı

18 Ağustos'ta başlyan Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerinin son gününde, Başkent Voleybol Salonunda seyirci patlaması yaşandı. Türkiye ile Sırbistan Genç Milli Takımları arasında oynanan final maçını izlemeye gelen 6 bin 500 sayirci sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Maç esnasında da Ay-Yıldızlı Genç Kız Milli Takımımızı coşkuyla destekledi.

Kadromuz

Geçen yılın Avrupa ve dünya şampiyonu Yıldız Kız Milli Takımı oyuncularından kurulu ve antrenörlüklerini Gökhan Edman ile Suphi Doğancı'nın yaptığı Genç Kız Milli Takım kadrosunda, Damla Çakıroğlu, Çağla Akın, Kübra Akman, Şeyma Akın, Ceylan Arısan, Ceyda Aktaş, Buket Yılmaz, Aslı Kalaç, Ece Hocaoğlu, Kübra Kegan, Sabriye Gönülkırmaz, Ecem Alıcı, Didem Marangoz ve Dilara Bağcı bulunuyor.

‘Şimdi hedef dünya şampiyonluğu’

Antrenör Gökhan Edman, karşılaşma sonrasında şampiyonluğu şu sözlerle değerlendirdi: "Herkesin çok büyük emeği var. 3-4 yıldır buraya hazırlanıyoruz. Bu başarıyı tek başıma üstüme alamam. Özellikle Suphi Doğancı'yı kutluyorum. Herkesi tebrik ediyorum, seyirciyi kutluyorum. Herkese helal olsun. Bundan sonraki hedef 2013 Dünya Şampiyonası."

‘Çok zor dönemlerden geçtik ama başardık’

Takım kaptanı Damla Çakıroğlu ise şunları söyledi: "Çok mutluyum, çok zor dönemlerden geçtik. Kendi adıma çok zor zamanlar geçirdim. Biz ne yaşarsak yaşayalım bu takım için buraya geldik. Sözümüzü tuttuk ve şampiyon olduk."

‘Türk voleybolu için bir ilk’

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı da duygularını şöyle dile getirdi: "Benim için de ilk, Türk voleybolu için de ilk. Çok mutluyum, kızlarımla gurur duyuyorum. Teknik ekip ve taraftarımızla. Bu inançla inşallah çok başarılar yakalarız. Yıldız kızlarımız da başından beri buradalar. Her zaman hep destek yapıyoruz. Türk voleybolunun görünen takımları mevcudunun hala yüzde 10-15'i. Altta daha çok takımlarımız var. Erkek şu an çok görünmüyor gibi ama onlarda harikalar."

Seyirci patlaması yaşandı

18 Ağustos'ta başlyan Genç Kızlar Avrupa Şampiyonası finallerinin son gününde, Başkent Voleybol Salonunda seyirci patlaması yaşandı. Türkiye ile Sırbistan Genç Milli Takımları arasında oynanan final maçını izlemeye gelen 6 bin 500 sayirci sabahın erken saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu. Maç esnasında da Ay-Yıldızlı Genç Kız Milli Takımımızı coşkuyla destekledi.