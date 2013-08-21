'Genç stajyer çok çalışmaktan' öldü iddiası

İngiltere’deki bir yatırım bankasında staj yapan Alman genç Londra’daki evinde ölü bulundu. Ölümün arkasında ise ürkütücü bir iddia yatıyor: Sabah 6’ya kadar sarkan mesai saatleri.

İngiltere’de bir yatırım bankasında staj yapan Moritz Erhardt isimli genç Londra’da kiraladığı öğrenci evinde ölü bulundu. Gencin ölümünün arkasında vahim bir iddia yattığı ortaya çıktı. Erhardt’ın 3 gün boyunca sabah 6’ya kadar uzanan mesai saatleri süresince çalıştırıldığı öne sürüldü.

Bankadan yapılan açıklamada ise iddialar hakkında herhangi bir cevap yer almadı. Moritz Erhardt’ın ölüm haberiyle derin bir şok ve üzüntü yaşadıkları duyuran banka, Erhardt’ın mesai arkadaşları arasında oldukça popüler olduğunu ve Alman gencin bankanın en çalışkan isimlerinden biri olduğu belirtildi.

Haftada ortalama 110 saat

Daily Mail’in haberine göre, Erhardt gibi yatırım bankalarında staj yapan başka öğrencilerin uzun çalışma saatleri hakkında söyledikleri, Alman gencin ölümünün ardındaki iddiaları kuvvetlendiriyor.

2011 yılında London Evening Standard gazetesine konuşan stajyerlerden biri: “Sizden kaç saat çalışmanız isteniyorsa o kadar çalışıyorsunuz” sözleriyle, haftada minimum 100 saat çalıştırıldıklarını, haftalık ortalama mesai süresinin ise 110 saat olduğunu kaydetti.

Aynı gazeteye konuşan bir başka stajyer ise, kendisi dahil pek çok arkadaşının bazı sabahlar saat 7’de evlerine ulaştığını, duş alıp üzerlerini değiştirdikten sonra eve geldikleri taksiyle işe geri döndüklerini ifade etti.