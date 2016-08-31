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Dünya

Genç sanatçı metroya bir kavanoz dolusu böcek saldı

İfadesinin ardından serbest bırakılan performans sanatçısı, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi

31 Ağustos 2016 15:05

ABD'de evsizlerin toplumdaki algısına dikkat çekmek isteyen bir performans sanatçısı metroya bir kavanoz böcek ve çekirge bırakınca paniğe neden oldu. Sanatçı psikolojik incelemenin ardından gözaltına alındı.

NTV'de yer alan habere göre; ABD'nin New York eyaletine bağlı Brooklyn'de evsizlerin yaşadıklarını anlatmak isteyen bir performans sanatçısı oldukça ilginç bir yol denedi. Metroya binen Zaida Pugh (21) ismindeki sanatçı bir kavanoz dolusu böcek ve çekirgeyi hareket halindeki metroda serbest bıraktı. Bir anda uçuşan çekirgeleri gören yolcular panik halinde kaçışmaya başladı ve yolculardan bir acil durum düğmesine basarak treni durdurdu. Trenin durmasıyla birlikte yolcuların yarım saat boyunca vagonda böceklerle birlikte kaldı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan performans sanatçısı, yaptığının yanlış olduğunu söyleyerek özür diledi.

Bir evsiz gibi giyinen genç sanatçı, bu şakayı insanların evsizlere olan yaklaşımını göstermek için yaptığını açıkladı. Pugh toplumu tehlikeye atacak davranışta bulunma ve yanlış ihbara neden olma suçlamalarıyla gözaltına alındı. 

Polis şefi Robert Boyce, "Kadının duygusal bozukluk yaşadığını düşündük ve öncelikle olnu hastaneye götürdük ama ifadesinde böcekleri bilerek saldığını söyledi" açıklamasını yaptı. Boyce sanatçının insanları tehlikeye soktuğunu iddia etti.

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