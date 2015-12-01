Genç polis evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde polis memuru 22 yaşındaki Cihat Yıldırım evinde ölü bulundu.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Cihat Yıldırım'ın kafasına dayadığı beylik tabancası ateşleyerek intihar ettiği düşünülen ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cihat Yıldırım'ın akşam görevine başlamaması üzerine arkadaşları merak ederek Akdurak Mahallesi'ndeki evine geldiler. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeri giren mesai arkadaşları Cihat Yıldırım'ın cesediyle karşılaştı. Evin salonunda kafasından vurulmuş halde bulunan Cihat Yıldırım'ın cesedinen yanı başında beylik tabancası görüldü. 2 ay önce göreve başlayan Cihat Yılıdırım'ın kafasına dayadığı tabancasını ateşleyerek yaşamına son verdiği düşünülürken, cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.