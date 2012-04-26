PKK'lı gence montunu veren asker şehit oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın (28) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verildi. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın bir süre önce Bingöl'de yakalanan ve üşüdüğünü söyleyen genç PKK'lıya montunu verdiği ortaya çıktı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın cenazesi öğle saatlerinde yakınları tarafından Elbistan Devlet Hastanesi morgundan ambulansla baba evine getirildi.

Cenazenin evin önüne getirilişi sırasında şehidin bazı yakınlarının gözyaşına hakim olamadığı görüldü. Şehidin öğretmen eşi Seçil Özdoğan'ın da ambulansa binerek bir süre dua etti.

Şehidin cenazesi daha sonra törenin yapılacağı Ulu Cami'ye götürüldü.

İl Müftüsü Muhammet Gevher, şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından yaptığı konuşmada ''Kardeşimizin bu ülkenin suyundan, toprağından istifade eden insanlar tarafından şehit edilmesini arzu etmezdik. Bu bağlamda çok üzüntülüyüz'' dedi.

Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu belirten Gevher, ''Heyecanınızı anlıyorum ama biz büyük bir devletiz ve hissimize, heyecanımıza sahip olmak zorundayız. Yeri geldiği zaman yırtarız bendimizi aşar taşarız. Bu bağlamda sizlerin bu vakurlu duruşunu saygıyla karşılıyorum'' diye konuştu.

Şehidin cenazesi, Müftü Gevher'in cenaze namazını kıldırmasının ardından Gariplik Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye şehidin yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Sağlam, Adalet Bakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Vali Şükrü Kocatepe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Nevzat Pakdil, Yıldırım Mehmet Ramazanoğlu, Sıtkı Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ünal Karaosmanoğlu, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Mustafa Poyraz, Elbistan Kaymakamı Metin Maytalman ile vatandaşlar katıldı.

Üşüdüğünü söyleyen PKK'lıya montunu vermişti

Bu arada, şehit Jandarma Uzman Çavuş Kemal Özdoğan'ın bir süre önce Bingöl'de yakalanan ve üşüdüğünü söyleyen yaşı küçük bir teröriste montunu verdiği ortaya çıktı.

Şehidin akrabası Köksal Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Bundan yaklaşık 2 hafta önceydi, televizyonda üşüyen yaşı küçük bir PKK'lıya askerin biri montunu giydirmişti. Biz bunu televizyondan izledik ve yeğenim Kemal'i görmüştüm. Kemal, teröriste 'teslim ol, korkma devlet sana sahip çıkar' diyordu, bu arada terörist de 'üşüyorum' deyince, Kemal üzerindeki montunu vermişti. Kendisi de bunu telefonda annesine anlatarak, 'o montu örten benim anne' demiş, annesi de bunu bana anlattı'' şeklinde konuştu.