Genç Parti'nin yeni genel başkanı Murat Hakan Uzan oldu

Genç Parti'nin 5. Olağan Kongresi, Yenimahalle Belediyesine bağlı “Dört Mevsim Salonu”nda gerçekleştirildi. Partinin kurucu genel başkanı olan ve 10 yıldır Fransa'da yaşayan Cem Uzan kongreye telekonferansla katılırken, kendisi gibi yurt dışında yaşayan kardeşi Murat Hakan Uzan yeni genel başkanı oldu.

CHP Ankara milletvekili Gamze Taşçıer ve İyi Parti Aydın milletvekili Aydın Adnan Sezgin de Genç Parti’nin 5. Olağan Kongresini takip etti.

İki hilal, ortada yıldız altında Genç Parti yazan parti logosuna ekleme geldi. Cem Uzan’ın imzası parti logosuna dahil edildi.

"17 senedir büyük mağduriyet yaşıyorum"

Genç Parti kongresinde konuşan Cem Uzan şöyle konuştu:

“Ben sizleri çok özledim umarım sizler de beni özlemişsinizdir. Türk insanı için Türk milleti için kolları sıvadık tekrardan. Bazı gerçekleri çırılçıplak konuşmakta fayda var. 17 senedir büyük bir mağduriyet yaşamaktayım. Ergenekon kumpasını balyoz kumpasını herkes biliyor. Nerede o Ergenekon’un savcısı? Takdir Türk milletinindir. İlk kumpas Uzan ailesine kurulan kumpastır. Telsimi yağmaladılar, barajları çaldılar. Hepsinin belgesi var. Star TV yandaşlara bedavadan verildi. Ben hayatımla tehdit edildiğim için sürgüne gittim. Benimle ilgili bir tane mahkumiyet kararı yoktu ben çıktığımda. Alnım açık başım dik!”

Uzan hakkındaki davalar

Cem Uzan’ın gerek ailesi gerekse de şahsı adına pek çok dava görüldü.

Uzan ailesinin yönetiminde bulunduğu Çukurova ve Kepez Elektrik’te imtiyaz sözleşmeleri Haziran 2003’te iptal edildi, 3 Temmuz 2003’te de İmar Bankası ve Adabank’a el konuldu.

Şubat 2004'te, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Uzanlar'ın, İmar Bankası soruşturması çerçevesinde birçoğu hakkında ihtiyati tedbir kararı bulunan 219 şirketinin yönetimine el koydu.

Uzan ailesine ait Rumeli Holding ve İmar Bankası’nda ortaya çıkan yolsuzluklar nedeniyle Cem Uzan’ın babası Kemal Uzan ve kardeşi Hakan Uzan, 2003’te Türkiye’den kaçtı.

Cem Uzan’ın adı Ergenekon iddianamesinde de yer aldı.

2’nci Ergenekon iddianamesinde, Uzan’ın, Şener Eruygur'u askeri darbeye teşvik ettiği iddia edildi. Daha sonra ise, Eylül 2009'da gizli yollardan Türkiye'yi terk etti ve bir süre Interpol tarafından arandı.

12 Ekim 2009 tarihinde, Fransa’ya yaptığı siyasi sığınma başvurusu kabul edildi. İktidar tarafından siyasi lince uğradığını iddia eden Cem Uzan, Fransız yetkililer de Uzan'ı haklı bulup siyasi sığınma başvurusunu kabul etti.