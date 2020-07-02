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Genç Parti'nin yeni genel başkanı Murat Hakan Uzan oldu

02 Temmuz 2020 16:26

Genç Parti 5. Olağan Kongresi'nde Cem Uzan'ın kardeşi Murat Hakan Uzan yeni genel başkan oldu.

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