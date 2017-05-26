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"Genç Parti, hukuken yok"

Erkan Hamza Günhan: Anayasa Mahkemesi kararında Yeniden Genç Parti ismi ve benzeri olan logo asla kullanılamayacağı belirtildi

26 Mayıs 2017 21:30

Mal varlığı ve şirketlerine el konulan Cem Uzan’ın kurucusu olduğu Genç Parti’de İstanbul Büyükçekmece İlçe Başkanlığı ve Genel Merkez Delegeliği yapan Erkan Hamza Günhan, yeniden Genç Parti adı altında kurulan partinin hukuki bir geçerliliğinin olmadığını bildirdi.

Günhan, yaptığı açıklamada, 2002 yılında kurulan Genç Parti’nin kurucusu Cem Uzan’ın yurt dışına çıktığı 2009 yılı sonuna kadar tüm seçimlere hukuken katıldığını, bu tarihten sonra partinin hiçbir seçime katılmadığını belirtti.

2010 yılında ve sonrası yıllarda yapılması gereken belde ilçe, il kongreleri ve genel merkez kongrelerinin yapılmadığını vurgulayan Günhan, "2010’dan sonra 2015 yılı ocak ayına kadar genel merkez il veya ilçe başkanlıklarıyla herhangi bir irtibat kurulamamış Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, YSK, 2010-2015 yılları arasında karşısında tebligat yapacağı herhangi bir iletişim adresi dahi bulunamamıştır" dedi.

Yeniden Genç Parti’yi kurduğunu iddia edenlerin de kongre taleplerinin hukuk engeline takıldığını belirten Günhan, "Bu şahıslar Yeniden Genç Parti diye parti kurduklarını basın ve sosyal medya yolu ile bunu kamuoyu ile paylaştıklarını ve il ilçe teşkilatı kurmaya kalktıklarını halkı yanılttıklarını duydum ve kendilerini ikaz ettim. Tüm ikazlarıma rağmen hukuksuz fiil ve davranışlarına devam ettiler. Anayasa Mahkemesi kararında Yeniden Genç Parti ismi ve benzeri olan logo asla kullanılamayacağı, siyasi olarak parti hükmü olmadığından il veya ilçe başkanlığı veremeyeceği, kongre veya atama yapamayacağı belirtilmiştir" diye konuştu.

 

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