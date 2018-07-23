Genç oyuncu adını Güneş'e yazdıracak

NASA tarafından Güneş'i incelemek üzere 31 Temmuz'da 'Parker Güneş Uydusu' uzaya fırlatılacak. Uyduya, NASA'nın web sitesinden kayıt yaptıran 1 milyon 138 bin kişinin adını içeren bir hafıza kartı yerleştirildi. Sembolik olarak güneşe uzanacak bu isimler arasında genç oyuncu Dilan Çiçek Deniz de var.

" 'Güneşe en çok yaklaşan uzay aracı' olacak"

NASA, gökbilimi tarihine adını altın harflerle yazdırması beklenen Parker Solar Probe görevi kapsamında yeni bir projeye imza attı. NASA, 31Temmuz'da uzaya fırlatacağı uzay aracı, şu ana kadar 'Güneş'e en çok yaklaşan uzay aracı' unvanını kazanması bekleniyor.

Uzaydaki sürati en yüksek noktasına ulaştığında hızı saatte 724.000 km olması planlanan araç, Güneş’e en yakın konumundayken yıldızımızın yaklaşık 6.1 milyon kilometre uzağında olacak. Bu mesafe, Güneş’in büyüklüğü ve sıcaklığı düşünüldüğünde sondanın aslında Güneş’e dokunacağı anlamına geliyor.

İsmini yazdırmak isteyen herkesin internet üzerinden ücretsiz olarak başvurabildiği sistemde, isimlerin uzay aracındaki bir mikroçip aracılığıyla Güneş'e gönderileceği belirtiliyor. 'Hottest Ticket' olarak adlandırılan projeye son başvuru tarihi ise 27 Nisan 2018'di.

Dilan Çiçek Deniz kimdir?

28 Şubat 1995 tarihinde Sivas'ta doğan Dilan Çiçek Deniz, Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği bölümünü kazandı. Asıl istediği bölümün karşılaştırılmalı edebiyat olduğuna karar veren Deniz, tekrar sınava girip okulunu değiştirdi. Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında düzenlenen Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı. Yarışmada 2. olan Dilan Çiçek Deniz, Türkiye'yi 2015 yılında Miami'de düzenlenen kainat güzellik yarışmasında temsil etti. Dilan Çiçek Deniz, 2015 yılında yayınlanan Güneşin Kızları adlı dizide "Elif" karakterini canlandı. Bodrum Masalı adlı dizide başrol oynayan deniz, son dönemde 'Çukur' adlı dizi ile de çıkış yaptı.