Genç öğretmenler, yemin etti

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi\'nde bir tören gerçekleştirildi. Törene Denizli Valisi Hasan Karahan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz ile diğer protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğretmenin sıradan biri değil, toplumun en saygıdeğer kişisi olduğunu ifade etti. Programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ellerini Türk bayrağına koyup, öğretmenlik andını okudu. Emekli öğretmenlere teşekkür plaketinin verilmesiyle de tören sona erdi.

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