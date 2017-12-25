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Genç öğretmen kazada öldü, kardeşi yaralandı

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu'nun (27), iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracıyla refüje çarptı

25 Aralık 2017 18:12

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI\'nın Patnos ilçesinde ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu\'nun (27), iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari aracıyla refüje çarptı. Kazada genç öğretmen yaşamını yitirdi, kardeşi Adem Turlu (16) yaralandı.
Kaza, bugün saat 11.00 sıralarında, Patnos\'un Yalçınkaya köyü yakınlarında meydana geldi. Patnos\'a bağlı Budak köyünde yaşayan ve ilçede ücretli öğretmenlik yapan Aykut Turlu, 34 YA 4983 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halindeyken, iddiaya göre, aşırı hız nedeniyle direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, refüje çarparak savruldu. Kazada, Aykut Turlu yaşamını yitirdi, yanındaki kardeşi Adem Turlu yaralandı. Yaralı, çağrılan 112 Acil ambulansıyla Patnos Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı.
Araç içerisinde sıkışan Aykut Turlu\'nun cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılırken, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Turlu\'nun, Kayseri Erciyes Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü\'nden mezun olduktan sonra atanamayınca Patnos\'a bağlı Güvercinli köyünde ücretli öğretmenlik yapmaya başladığı öğrenildi. Aykut Turlu\'nun cenazesinin, otopsi sonrası toprağa verileceği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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