-GENÇ MOTOSİKLETÇİNİN BÜYÜK BAŞARISI ALANYA (A.A) - 30.08.2010 - İspanya'da 12-14 Eylül tarihleri arasında yapılacak Red Bull Moto GP Rookies Cup 2010'da bir Türk sporcu yarışacak. Henüz 14 yaşında olan ve 25'i birincilik olmak üzere toplam 36 kupası bulunan Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da katılacağı önemli yarışa memleketi Alanya'da hazırlanıyor. Razgatlıoğlu'nun, eski bir motosiklet sporcusu olan babası Arif Razgatlıoğlu ile yaptığı antrenmanlar, turistler ve vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman şova dönüşüyor. Toprak Razgatlıoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 12-14 Eylül tarihleri arasında İspanya'da yapılacak Red Bull Moto GP Rookies Cup 2010 yarışına kendisini gönderdiğini, bu yarışta ilk kez bir Türk sporcunun mücadele edeceğini bildirdi. Buradan iyi bir derece elde etmek istediğini belirten Razgatlıoğlu, 5 yaşından bu yana babasının desteğiyle motosiklet kullandığını, 70 motosikletçinin mücadele edeceği yarışta birinci olmayı hedeflediğini kaydetti. Yarışta ilk 30 arasına girmesi halinde, dünyanın en büyük motosiklet organizasyonu Moto GP'nin alt kategorisinde yarışmaya başlayacağını anlatan Razgatlıoğlu, ilk yarışın Ocak ayında Avustralya'da yapılacağını ifade etti. Bu kategorilerde de başarılı olması halinde Moto GP'nin en üst kategorisinde yarışabileceğini söyleyen Razgatloğlu, hedefinin önce Türkiye'nin en iyi motosiklet sporcusu Kenan Sofuoğlu'ndan daha iyi bir sporcu olmak, sonra da Moto GP'de Valentino Rossi ile yarışmak olduğunu kaydetti. Toprak Razgatlıoğlu'nun babası Arif Razgatlıoğlu da oğlunun çok önemli bir yetenek olduğunu, 5 yaşından beri kullandığı motosiklette gerçek bir usta durumuna geldiğini belirterek, Toprak'ın, zaman zaman kendi vekaletiyle büyüklerle de yarışarak dereceler elde ettiğini söyledi. Türkiye'deki bütün motosiklet otoritelerinin Toprak'tan önemli başarılar beklediğine dikkati çeken Razgatlıoğlu, bu bilinçle çalıştıklarını ve oğlunun bu spor dalında dünyadaki en üst noktalara gelebileceğine inandığını kaydetti.