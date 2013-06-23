Genç Milliler galibiyetle başladı

20 Yaş Altı Türkiye Milli Takımı, Dünya Şampiyonası C Grubu ilk maçında El Salvador'u Cenk Şahin(2) ve Salih Uçan'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.



Türkiye'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda El Salvador'u konuk etti. Ay-yıldızlılar, Cenk Şahin'in 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti. Milliler'in diğer golü ise Salih Uçan'dan geldi.

Maçın ilk dakikalarında baskılı futbolu tercih eden Türkiye, kaptığı toplarla rakip kalede etkili ataklar geliştirdi. Karşılaşmanın 9. dakikasında Ay-yıldızlılar, aradığı golü Salih Uçan'la buldu. Sağ taraftan gelişen Türkiye atağından Cenk Şahin'in yerden yaptığı ortaya Salih Uçan, sert ve düzgün bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi.

İlerleyen dakikalarda oyunun temposu iyice düştü. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen bu dakikalarda iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Skor üstünlüğünü ilk yarının sonuna kadar koruyan milliler, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Milliler, ikinci yarıya golle başladı. İkinci yarıda henüz ilk saniyeler oynanırken Salih Uçan'ın ara pasıyla hareketlenen Cenk Şahin, kaleciyi geçip topu boş ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Farkı ikiye çıkaran Ay-yıldızlılar, maçın kontrolünü tamamıyla eline geçirdi. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen milliler, 63. dakikada Cenk Şahin ile farkı 3'e çıkardı. Hızlı gelişen atakta sağ kanatta topla buluşan Cenk Şahin, şık bir vuruşla skoru 3-0'a getirdi.

Karşılaşmanın sonuna kadar skoru koruyan U20 Türkiye Milli Futbol Takımı, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Milliler gruptaki ikinci maçında Kolombiya ile karşılaşacak.