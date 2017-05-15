Genç milliler final için sahaya çıkacak

17 Yaş Altı Mili Futbol Takımı, UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın İngiltere ile karşılaşacak.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Zapresic Stadı'nda oynanacak müsabaka TSİ 18.45'de başlayacak. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo yönetecek. Verissimo'nun yardımcılıklarını Manuel Fernandes (Portekiz) ve Jevgenjis Morozovs (Letonya) yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nicolas Laforge (Belçika) olacak.

17 Yaş Altı Milli Takımı, şampiyonada mücadele ettiği A Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 mağlup olmuş, ikinci karşılaşmasında ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1, üçüncü mücadelesinde İtalya'yı 2-1, çeyrek finalde ise Macaristan'ı 1-0 yenerek yarı finale yükselmişti.

Milliler, yarı finale yükselerek 6-28 Ekim tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek 2017 FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası Finalleri'ne Avrupa'dan katılacak 5 ülkeden biri olmaya hak kazandı