Genç metal işçileri: Sözleşmeyle hiçbir şey alamadık

Türk-Metal Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) toplu iş sözleşmesinde anlaşamaya varımasının ardından tartışmalar sürüyor. B/S/H’de sözleşmenin 6-10 yıllık işçiler tarafından kerhen kabul gördüğünü belirten genç işçiler, "Sözleşmeden biz hiçbir şey almadık" dedi.

Evrensel'den Tuncay Sağıroğlu'nun haberi şöyle:

Türk Metal Genel Başkanı Pevlul Kavlak’ın zammın 500-900 arasında olduğu açıklamasına sevindiklerini anlatan işçiler, bu rakamların brüt olduğu öğrenildiğinde hayal kırıklığı yaşandığını anlattı. Sözleşmenin 6-10 yıllık işçiler tarafından kerhen kabul gördüğünü ifade eden işçiler, 10 yılın üzerinde kıdemi olan işçilerin memnun olduğunu dile getirdi. B/S/H da çalışan 7 bin işçinin yarısını genç ve yeni işçilerin oluşturduğu bilgisini veren işçiler, “Genç işçiler biz sözleşmeden hiçbir şey almadık diyor” dedi. Sözleşme sırasında yapılan eylemlerde en önde yürüyen, en çok bağıran ve eylemlere coşku katan işçiler bugün sözleşmeden en çok şikayet eden oldu.

"Yüz yılın TİS'inde 100 lira zam aldım"

Genç işçilerin önemli bir bölümünü sözleşmeli çalışanlar oluşturuyor. Sürekli giriş çıkış yapıyorlar. Yani kıdemi sıfırlanıyor. Dolayısıyla çalışanların önemli bir kısmının aldığı zam, işçilerin kırmızı çizgisi olan 500 liranın altında kalıyor. Hele de sözleşmeli ve yeni kadroya geçen işçiler yapılan sözleşmeye rağmen asgari ücreti 100-150 lira üzerinde bir ücret almaya devam edecekler. Bunun için sözleşmeye en büyük tepki bu işçi kesiminden geliyor. Açıklana rakamların sözleşmenin başladığı Eylül ayındaki ücretlere geldiğini belirten genç bir işçi görüşlerini şöyle açıkladı: “Benin Eylül 2017 tarihinde saat ücretim 8.38’di. Asgari ücret artınca otomatikman 9.02’ye çıktı. Sendika gelmiş şimdi 9.00’a çektik diyor. Bana gelen 360 lira zammın zaten 160 lirasını Ocak ayından itibaren alıyorum. Sadece 1.60 zan bana yansıyor. Bununda bana yansıması ortalama 100 lira. Yani ‘yüz yılın’ sözleşmesinde 100 lira zam aldım.”

"Birlik olursak kazanabiliriz"

Sözleşmeyle ayrımcılık yapıldığını dile getiren bir işçi “Sendikacılar eylem olunca sizin geleceğiniz diyerek bizi eylemlere çağırdılar. Zaten biz de istiyorduk. Ama böyle ayrımcılık olmaz. Yeni işçileri zaten bir şey yapamazlar diye es geçtiler. Ama bu burada bitmez. Biz genç işçiler de bu eylemlerden çok şey öğrendik. En azından birlik olursak kazanabiliriz. Bunu öğrendik. Asıl mücadele bundan sonra başlayacak” diye konuştu.

"Komitelerimizi kurarak daha ileri adımlar atmalıyız"

Türk Metal ‘yüz yılın sözleşmesi’ diyerek ilan ettiği sözleşme üzerinden şov yapmaya çalışıyor. Fabrikalarda davul zurna çaldıran şube başkanları, kendileri fabrikalarda kahraman gibi karşılatmayı örgütlüyorlar. Görünenin aksine, tüm eksiklere rağmen elde edilen kazanımların mimarının metal işçileri olduğunu belirten bir B/S/H işçisi “Biz Türk Metal’i tanıyoruz. Daha öncede en iyi sözleşme, yüz yılın sözleşmesi diye bize sunduğu, altına imza attığı sözleşmeler bizi bu kötü noktaya getirdi. Bunu unutmasın” dedi. Sendikacılara hâlâ güvenmediklerini dile getiren işçi, “Bu dönem sözleşmeyi daha önceki sözleşmelere göre daha yakından takip ettik. Sürekli sorguladık. Görüşlerimizi açık açık dile getirdik. Bizlerin kararlılığı sendikanın satmasını engellerken MESS’in de geri adım atmasını sağladı. Bir başarı varsa bu sendikanın değil metal işçisinindir” diye konuştu.

"Birliğimizi ve örgütlülüğümüzü güçlendirmeliyiz"

İmzalanan sözleşme genel olarak işçiler tarafından kabul görse de taleplerinin tamamını almadılar. Şimdiden bazı işçiler bunu tartışmaya başladı. “Birliğimizi ve örgütlülüğümüzü daha da sağlamlaştırmalıyız” diyen bir /B/S/H işçisi şöyle devam etti: “Sözleşme sürecini yakından takip ettik. Taleplerimizde kararlı olduğumuzu her ortamda dile getirdik. OHAL’e, ilan edilen lokavta, grev yasağına rağmen geri adım atmadık. Israrcı olduğumuzu kanıtladık. Ama her talebimiz yerine gelmedi. Çünkü örgütlülüğümüz zayıftı. Hep sendikadan bekledik. İnisiyatif alamadık. Önümüzdeki dönem komitelerimizi kurarak daha ileri adımlar atmalıyız.”