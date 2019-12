Genç kuşak hisselerini neden satıyor?

Sabancı Holding'te 9 aile üyesinin gruptan kopuşunu sembolize eden hisse satış kararlarından sonra Koç Ailesi'nin iki üyesi de Arçelik ve Koç Holding'teki kişisel hisselerini sattı. Hisse satışlarında kişisel yatırımlar nedeniyle duyulan nakit ihtiyacı yanında, hisse fiyatlarındaki hızlı yükselişlerin de etkili olduğu ileri sürüldü.



Türkiye'nin büyük holdinglerine son iki yıldır hisse satışları damgasını vuruyor. Aile holdinglerinde bir dönem üst düzey görev almış üyelerin kimi aileden koptuğu için, kimi ihtiyaçtan, kimi ise finansal fırsatları değerlendirmek amacıyla ellerindeki holding şirketlerinin hisselerini satıyor.



Referans gazetesinin haberine göre, geçtiğimiz yıllarda Sabancı Holding'te yaşanan hisse satış sürecinin bir benzeri de bu sıralarda Koç Holding'te yaşanıyor. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Koç'un üç oğlundan ikisi hisse satışlarıyla gündemde. Geçtiğimiz haftalarda ortanca oğul Ömer Koç ile küçük oğul Ali Koç ellerinde bulunan Koç Holding ve Arçelik hisselerini 99 yıl içinde satmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) kote ettirmişti. Önce ortanca oğul Ömer Koç, satış bildiriminden sadece bir hafta sonra elinde bulunan Koç Holding hisselerini sattı. Dün de en küçük oğul Ali Koç, Arçelik hisselerini 4.22 TL ortalama fiyattan sattı. Ali Koç'un cebine bu satıştan 26 milyon TL para girdi. Bu satışla Ali Koç'un Arçelik'te doğrudan payı kalmadı.



Satışa konu olan hisseler ödenmiş sermayesi 675.7 milyon lira olan Arçelik'in yaklaşık yüzde 0,9'una karşılık geliyor.



Koç Holding Başkan Vekili Ömer Koç geçen hafta, 24 milyon adet Koç Holding hissesini satarak 92 milyon liralık satış geliri elde etmişti. Bu satıştan sonra Ömer Koç'un elinde sadece 43.3 milyon Koç Holding hissesi kaldı. Hisselerini 3.80 TL fiyattan satan Ömer Koç'un Koç Holding'teki doğrudan sermaye payı da yüzde 2,79'dan yüzde 1,79'a geriledi.



Kişisel ihtiyaçlar



Her ne kadar Ali ve Ömer Koç kardeşler ellerindeki bu hisseleri satmışlarsa da aslında halen iki Koç Ailesi üyesinin de bu şirketlerdeki hisselerle ilişkisi bitmiş değil.



Bu şirketlerde dolaylı olarak büyük hissedar olan holdingin çatı şirketi Temel Ticaret'teki hisse payları nedeniyle her iki kardeşin de halen Arçelik ve Koç Holding'te oldukça büyük payları bulunuyor. Fakat satışa sunulan hisseler sadece şahıslarına ait hisseler olsa da ailenin iki üyesinin bu satışları çok hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi, hisse satışlarının nedeni konusunu gündeme taşıdı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak görevi devam eden Ömer Koç'un vakıf işlerine ayırdığı vakit ve kaynağın, gelir getiren bu hisse satışlarının sebebi olduğu inancı hakim.



Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim ve Bilgi Grubu Başkanı olan Ali Koç ise bu sıralar Fenerbahçe Asbaşkanı sıfatıyla daha çok ön planda. Aziz Yıldırım'dan sonra Fenerbahçe'nin Başkanı olacağı şimdiden konuşulan Ali Koç'un da kişisel yatırımları ve ihtiyaçları nedeniyle hisse sattığı tahmin edilse de, değerlendirme yapılırken hisse fiyatlarında son 1 yılda gerçekleşen yükselişlerin de göz ardı edilmemesi öneriliyor.



70 milyonluk ekstra gelir



Ömer Koç'un satışını yaptığı 24.4 milyon adet Koç Holding hissesinin yaklaşık 8 ay önceki satış değeri hisse başına 1.71 TL'den 41.7 milyon TL'yi buluyordu. Fakat Ömer Koç hisseleri geçen hafta satarak 3.8 TL ortalama hisse fiyatında toplam 92.8 milyon TL satış geliri elde etti. Aynı şekilde Ali Koç'un sattığı 6 milyon 175 bin 838 adet Arçelik hisse senedinin 8 ay önceki değeri 1.23 TL'lik fiyatla sadece 7.6 milyon TL ederken, Arçelik hisselerinde dünkü 4.22 TL ortalama fiyattan hisse satışı Ali Koç'a 26 milyon lira getirdi. Yani sekiz ay içerisinde hisse fiyatlarında yaşanan çok hızlı yükselişler, iki kardeşin hisse satışlarından 69.5 milyon TL daha yüksek satış geliri elde etmesini sağladı. Ali ve Ömer Koç'un kişisel portföylerinde bulunan grup hisselerinin satışını fiyatlardaki yükselişi değerlendirmek için yapmış olma olasılığının gözden uzak tutulmaması tavsiye ediliyor.



Sabancılar da satmıştı



Bu yıla ise Sabancı Holding'ten ayrılan Sabancı Ailesi üyelerinin hisse satış kararları damgasını vurdu. Şubat ayında Sabancı Ailesi'nin 9 üyesi 284.6 milyon adet Sabancı Holding ve 251 milyon adet Akbank hisse senetlerini 10-20 yıllık bir sürede satmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvuruda bulunmuştu. Bu kotasyonun ardından da Ali Sabancı, Şevket Sabancı, Özcan Sabancı, Ömer Sabancı, Zerrin Sabancı, Emine Kamışlı, Can Köseoğlu ve Kazım Köseoğlu arasından ilk hisse satışı, Emine Kamışlı'dan gelmişti. Emine Kamışlı MKK'ya kayıt ettirdiği 53 milyon adet Sabancı Holding hissesinin 700 binini 5.75 TL ortalama fiyattan satarak 4 milyon 25 bin liralık satış geliri sağlamıştı.



Demir Sabancı ise Sabancı Holding hisselerinde gerçekleştirdiği satışın ardından 2006 yılında 14.3 milyon TL'Lik vergi ödemesiyle Türkiye'nin vergi rekortmeni olmuştu.