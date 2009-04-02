Genç, kürsüde rahatsızlandı

Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in, TBMM Genel Kurulunda konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada burnu kanadı.



Genel Kurulda görüşülen uluslararası sözleşmenin kabulüne ilişkin tasarı üzerinde söz almak üzere kürsüye gelen Genç'in burnu kanayınca, milletvekilleri eşliğinde muhalefet kulisine çıktı.



Burada Genç'e ilk müdahaleyi DSP Ankara Milletvekili Mücahit Pehlivan ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Cevdet Erdölyaptı.



Tansiyonu ölçülen Genç, daha sonra TBMM içinde bulunan İlk Yardım Merkezine getirildi. Pehlivan, Genç'in burnuna tampon yaptı, tansiyonu yeniden ölçüldü.



Tansiyonu düşen ve genel durumu iyi olan Genç, burada bir süre dinlendi. Genç, zaman zaman tansiyon sorunu yaşadığını dile getirdi.



Durumu iyi olan Genç'in yanına gelen bazı milletvekilleri, geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

