Genç kızlara BBG tuzağı

Yarışmadasınız diyerek özel görüntülerini internette sattılar...

BBG formatında çekilen programın yarışmacısı olduklarına inandırılarak, Beykoz Riva'daki vilada 2 ay tutulan ve özel görüntüleri internette para ve kontör karşılığında satılan 9 kız, jandarmanın yaptığı baskında kurtarıldı.

İddialara göre, henüz kimliği belirlemeyen bazı kişiler ajanslardan 'Fox TV'de yayınlanacak BBG formatındaki program için yarışmacı aranıyor' ilanlarıyla çok sayada genç kızla görüştü. Bu kızlar arasından seçilen 9 kıza yarışmacı olmaya hak kazandıkları söylendi. Riva Mahmut Şevket Paşa köyündeki havuzlu villaya götürdükleri 9 kıza, sözde sözleşme imzalatarak, yarışmayı iki ay dolmadan terketmeleri halinde 50 bin TL ödeyecekleri bildirildi. Ayrıca kızlara yarışmanın formatı gereği 2 ay boyunca aileleri ve dışarıdan hiç kimseyle görüşemeyecekleri söylendi. 9 kız, televizyonda çıkma hayaliyle tüm şartları kabul etti.

Yarışmacı olduklarına inanan kızların 24 saati, villanın her tarafına konulan kameralarla görüntülendi. Çıplak görüntüler, internetteki bir sitede para ve kontör karşılığında satıldı.

Çııkmak isteyeni tehdit ettiler

Zamanla programda olmadıklarını anlayan kızlardan bazıları villadan ayrılmak istedi. Sürekli villada duran bir kişi, ayrımak isteyenlerin 50 bin TL ödemesi gerektiğini söyleyerek, ısrar edenleri tehdit etti. Kaçmak isteyenler ise tüm kapıların kilitli olması nedeniyle kaçamadı.

Telefon ihbarı ortaya çıkardı

Villada bulunan 16 yaşındaki bir kızın ailesi, 2 aydır kızlarıyla görüşemediklerini ve program yapımcılarının telefonlarına ulaşamadıklarını söyleyerek, jandarmadan yardım istedi. Jandarma, ailenin verdiği ardese gittiğinde kızların “imdat yardım edin” çığlıklarını duydu. Bunun üzerine villaya baskın yapıldı. Villada bulunan bir kişi gözaltına alınırken, 9 kız jandarma karakoluna götürüldü.

Kızların ifadelerinde, villada zorla tutulduklarını ve zaman zaman da şiddete uğradıklarını söyledikleri belirtildi.



Jandarma olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.







