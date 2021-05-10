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Genç kızın hayatı kâbusa döndü: 45 yaşındaki Kaan Özel, sosyal medyadan tehdit edip, ölü bebek fotoğrafları gönderiyor

10 Mayıs 2021 11:02

Samsun’da yaşayan 18 yaşındaki Semranur Geçer, bir yıldır sosyal medyadan kendisini mesajlarıyla taciz eden 45 yaşındaki Kaan Özel'i altı kez polise şikâyet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kalırken, uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti. Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.

Samsun’da yaşayan Semranur Geçer’in kâbusu bir yıl önce başladı. Hiç tanımadığı Kaan Özel adlı bir kişi sosyal medya hesaplarına mesaj göndermeye başladı. Semranur Geçer de mesajlara cevap vermeyip Özel’i engelledi. Ancak her engellemeden sonra Özel, yeni onlarca hesap açarak mesaj göndermeye devam etti.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılıyor

Hürriyet'in haberine göre; ölüm içerikli mesajlara dayanamayan Geçer, Özel’i altı kez polise şikâyet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti.

Ölü bebek fotoğrafları gönderiyor

Semranur Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesiyle birlikte mesajları katlanarak arttı.

Semranur Geçer, "Ölü bebek fotoğrafları gönderiyor, sürekli ölmekten bahsediyor. Normal bir insan olsa bu kadar tedirgin olmayacağım. En son telefon numaramı buldu. 70’ten fazla Instagram hesabı açtı. Hiç durmuyor farklı farklı numaralardan arayıp duruyor. Belki yardım ederler diye ailesine ulaştım ama değişen bir şey olmadı. Sabahtan beri 6-7 tane hesap açtı beni tahrik edecek şeyler yazıyor. Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.

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