Genç kızı kaçırıp, fuhşa sürükledikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyede (2)

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Cinsel saldırı, fuhuş için yer ve imkan sağlamak, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamaları ile adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.