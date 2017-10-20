Genç kızı kaçırıp, fuhşa sürükledikleri iddia edilen 5 şüpheli adliyede (2)
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI
Cinsel saldırı, fuhuş için yer ve imkan sağlamak, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamaları ile adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
20 Ekim 2017 23:20
ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI
Cinsel saldırı, fuhuş için yer ve imkan sağlamak, uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamaları ile adliyeye sevk edilen 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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