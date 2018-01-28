GENÇ KIZA YUMRUKLA SALDIRAN ZANLI TUTUKLANDI (1)

Haber: Ramazan EĞRİ-Özden ATİK-İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 17 yaşındaki genç kıza yumrukla saldıran A.K.G. tutuklandı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi\'nde önceki gün meydana gelen olayda liseli 17 yaşındaki B.G.K . kaldırımda yürürken karşıdan A.K.G\'nin yumruklu saldırısına uğramıştı. Polis, güvenlik kamerasından tespit ettiği saldırganı yakalayarak gözaltına almış, zanlı sevk edildiği adliyede serbest kalmıştı. Dün tekrar gözaltına alınan A.K.G. bugün tekrar sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı\'nda tutuklandı.



Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-GÜVENLİK KAMERASI

-Kızın yürümesi

-Adamın gelişi

-Yumruk atması

-Yardıma gelenler

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yeri

-Genç kız ile röp.

-Annesi ile röp.

-Görgü tanıkları ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

-Şüpheli A.K.G.\'nin emniyetten çıkışından görüntü

-Genel ve detaylar