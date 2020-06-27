Genç kıza sokak ortasında şiddet uygulayan kişi yakalandı!

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, H.K isimli kişi, tartıştığı genç kızı sokak ortasında şiddet uyguladı. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği olayın ardından, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu kişiyi yakaladı.



İzmir’in Bayraklı ilçesinde, bir genç kızı sokak ortasında darbeden şüphelinin kimliğini belirlemek için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.



Soruşturma kapsamında, polis ekipleri olayın gerçekleştiği yerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucu şüphelinin H.K. (20) olduğu tespit edildi.



H.K.'nin Menemen ilçesine gittiğini tespit eden ekipler, harekete geçerek şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan H.K., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Emniyetteki sorgusunun ardından H.K., adliyeye sevk edildi.