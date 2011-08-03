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Dünya

GENÇ KIZA BOMBALI DÜZENEK TUZAĞI SİDNEY (A.A)

03 Ağustos 2011 22:53

-GENÇ KIZA BOMBALI DÜZENEK TUZAĞI SİDNEY (A.A) - 03.08.2011 - Avustralya'nın Sidney kentinde bombalı düzeneğe bağlanan genç kız, bomba imha ekiplerinin saatlerce süren çabaları sonucunda kurtarıldı.  Mosmon semtindeki evinde 10 saate yakın süre mücadele eden 18 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis yetkilileri, düzeneğin oldukça karmaşık olduğunu belirtirken, patlayıcı olduğu yolundaki haberlere netlik getirmedi. Bu düzeneğin genç kıza neden ve kim tarafından bağlandığı da henüz gizemini koruyor. Polis yetkilisi Mark Murdoch, düzeneğin genç kızın vücuduna bağlandığı haberlerini yalanlayarak, "düzenek, genç kızın civarındaydı" dedi. 

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