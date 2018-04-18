T24 LogoT24 Logo
Gündem

Genç kıza alt geçitte cinsel taciz iddiasıyla tutuklandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde alt geçitte yürüyen 21 yaşındaki kızın yanından bisikletle geçerken, elle tacizde bulunduğu öne sürülen V

18 Nisan 2018 17:54

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Arifiye ilçesinde alt geçitte yürüyen 21 yaşındaki kızın yanından bisikletle geçerken, elle tacizde bulunduğu öne sürülen V.K., tutuklandı.
Olay, dün öğle saatlerinde, Arifiye Hanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Alt geçitte yürüyen genç kız, iddiaya göre bu sırada alt geçitten bisikletle geçen V.K.\'nin elle tacizine uğradı. Şüpheli , bisikletle kaçarak kayıplara karıştı. Genç kız, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro ekipleri, civarda bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip şüphelinin kimliğini tespit etti. V.K. olaydan birkaç saat sonra Arifiye ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. V.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. V.K. \'cinsel taciz\' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Aziz GÜVENERARİFİYE Sakarya DHASAKARYA ArifiyeOlayArifiye Hanlı MahallesiAltGençSakarya Emniyet Müdürlüğü AsayişAhlak BüroArifiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24