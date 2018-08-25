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Genç kız tüfekle intihar etti

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, ailesinin sevdiği gençle evliliğine izin vermediği için bunalıma girdiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuğba B

25 Ağustos 2018 16:25

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, ailesinin sevdiği gençle evliliğine izin vermediği için bunalıma girdiği öne sürülen 17 yaşındaki Tuğba B., av tüfeğiyle yaşamına son verdi.
Kırsal Çayır Mahallesi\'nde yaşayan ve bir kuru yemiş mağazasında sezonluk çalışan Tuğba B., dün saat 21.00 sıralarında, evde, göğsünün sol tarafına dayadığı av tüfeğiyle ateş etti. Silah sesiyle odaya koşan yakınları, Tuğba B.\'yi kanlar içinde buldu. Ailesi tarafından otomobille Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne götürülen Tuğba B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Tuğba B.\'nin, görüştüğü erkek arkadaşının bir süre önce kendisini istemeye geldiği, ancak ailesinin evliliğe rıza göstermediği, bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi.

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