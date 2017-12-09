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Genç kız tabancayla intihar etti

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek ağır yaralanan 20 yaşındaki Mürvet K

09 Aralık 2017 20:34

Yaşar CEYLAN/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Torbalı ilçesinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek ağır yaralanan 20 yaşındaki Mürvet K., tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı.
Atatürk Mahallesi\'nde yaşayan Mürvet K., geçen perşembe günü bilinmeyen bir nedenle bunalıma girip başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Mürvet K., bugün yaşamını yitirdi. Ölümü büyük üzüntü yaratan Mürvet K., bugün ikindide Atatürk Mahallesi Hacı Davudzade Camii\'nde kılınan cenaze namazı sonrası Aslanlar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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